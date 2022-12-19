Sgomberate alcune cunette dell’arteria provinciale. Gli amministratori: «L'intervento è proseguito sulla strada comunale interpoderale di Agrilloni rimasta ormai unica arteria alternativa che unisce con

Frane, smottamenti e poi avvallamenti, carreggiate costellate da buche e canali di scolo intasati. La viabilità nel Vibonese mette a dura prova gli utenti. Alla scarsa manutenzione, s’aggiungono le criticità frutto del dissesto idrogeologico e delle ondate di maltempo che hanno devastato, nelle scorse settimane, più località del Vibonese. Interventi sono stati realizzati nei giorni scorsi a Parghelia, come spiegato dal Comune via social: «La compromessa e delicata situazione della viabilità sulla sp19 chiusa per disposizione dell’amministrazione provinciale, a seguito del collassamento di un muro in pietrame a secco realizzato a contenimento di terreno privato, non poteva lasciarci tranquilli nemmeno nella giornata festiva di oggi. Alcuni volontari, con mezzi manuali ma anche con l’ausilio di un mezzo messo a disposizione da una ditta, supportati dal sindaco – scrivono gli amministratori – in almeno cinque ore di lavoro hanno sgombrato le cunette della sp 19 da tanti piccoli smottamenti e vegetazione». [Continua in basso]

I lavori hanno consentito di «regimentare le acque meteoriche convogliandole nei torrenti attraverso i naturali “scolini” liberati da detriti e vegetazione. L’intervento è proseguito sulla strada comunale interpoderale di Agrilloni rimasta ormai unica arteria alternativa che unisce Zaccanopoli a Parghelia. Su questa strada – evidenziano gli amministratori – erano ormai imminenti lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria ma rinviati proprio per garantire, anche se in modo non completamente agevole, un collegamento alternativo per e da Zaccanopoli. Continueremo con pulizia e rappezzo delle buche esistenti. Sul versante della riapertura della sp 19 – concludono – stiamo monitorando costantemente gli interventi prescritti al proprietario del fondo».

