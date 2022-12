Strade per Zambrone da rifare: tre consiglieri “interrogano” il presidente della Provincia

I consiglieri di minoranza di Zambrone

“La sicurezza stradale rappresenta una delle prime prerogative nella buona gestione amministrativa, riconducibile a disposizione normative che impongono agli enti territoriali – Comuni, Province, Regioni – obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse, oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili come piazze e marciapiedi. Strade sicure, permettono alle popolazioni che ne fanno uso di migliorare sensibilmente la qualità della vita sotto tanti aspetti, ad iniziare da quello sociale ed economico”. E’ in quest’ ottica che i consiglieri di opposizione del gruppo “Rinascita per Zambrone”, Mariella Epifanio, Fabio e Amelia Conca, hanno inviato un’interrogazione alla Provincia di Vibo Valentia che era stata preannunciata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. [Continua in basso]

“Nella stessa, inviata per conoscenza ai sindaci dei Comuni di Briatico e Parghelia, abbiamo posto delle interrogazioni specifiche al sindaco Corrado L’Andolina come l’elenco degli interventi richiesti all’ente provinciale sui tratti stradali in oggetto e visione del piano di sicurezza che mette al sicuro i cittadini del territorio comunale interno di Zambrone e della Marina, in caso di eventi alluvionali estremi. L’oggetto dell’interrogazione è stata la richiesta di valutazioni tecniche per possibili cedimenti e la messa in sicurezza di un tratto di strada della sp 84 ricadente tra i comuni di Briatico e Zambrone e, della sp 83 San Giovanni Parghelia, di cui ci eravamo già occupati il 3 gennaio con una prima interrogazione e la richiesta di un tavolo tecnico che si realizzò con l’attenzione e la partecipazione fattiva di tutte le parti, alla presenza anche della sottosegretaria Dalila Nesci ma in cui fu assente, proprio il sindaco L’Andolina”.

In particolare, proseguono i consiglieri “il tratto stradale della Sp 84, ricadente al confine tra il territorio comunale di Zambrone e di Briatico, presenta la riduzione ad una corsia – a causa dell’alluvione del 19 ottobre del 2010 – in un tratto in curva in cui vi è ridotta visibilità e, a poca distanza da questo, è stato segnalato l’assetto visibilmente inclinato negli ultimi mesi, di un piccolo ponticello denominato “deciponti”. Questa è la strada percorsa due volte al giorno dal pullman che, porta i nostri studenti a scuola a Vibo”. E ancora: “l’altro tratto di strada oggetto dell’interrogazione, riguarda ancora la Sp 83 da San Giovanni a Parghelia. In seguito alle forti precipitazioni temporalesche di giorni scorsi e di conseguenza dei gravi fenomeni di allagamento e smottamento, la strada ieri era impraticabile con fiumi di acqua e fango che superavano i pannelli posti a sicurezza per la caduta massi”. Epifanio, Conca e Cotronea hanno quindi evidenziato: “Non vogliamo perderci in critiche che a nulla servirebbero se non a rallentare un fattivo impegno al superamento di queste criticità, anzi, desideriamo renderci utili e disponibili a trovare una soluzione che dia nel minor tempo possibile, sicurezza alle nostre strade e ai nostri figli che per studio o lavoro, devono percorrerle ogni giorno”.