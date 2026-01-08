A dicembre 2025 nel Vibonese il premio medio è stato di 731 euro ma ora il costo della assicurazione crescerà ulteriormente per chi vedrà la propria classe di merito peggiorata
Il 2026 inizia con un aggravio economico per gli automobilisti di Vibo Valentia, la provincia calabrese più colpita dagli aumenti dei premi Rc auto. Secondo l’osservatorio di Facile.it, infatti, Vibo è «la provincia che ha registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e quindi sarà più colpita dagli aumenti», con l’1,23% degli assicurati che vedrà peggiorare la propria classe di merito.
Il risultato si tradurrà in un aumento del 5,4% del premio medio che a dicembre 2025 è stato di 731,47 euro. Complessivamente, in Calabria, il premio medio Rc auto ha raggiunto nel corso del 2025 i 672,10 euro, segnando un incremento del 3,1% rispetto a dicembre 2024. Catanzaro resta l’unica provincia con un calo, pari a -2%. A salire, segue Crotone con un premio medio di 817,71 euro e un incremento del 2,0%, poi Reggio con 687,53 euro (+ 3,4%), Vibo, come già detto, e Cosenza, con 618,19 euro nel 2025 (+ 6,2 % rispetto al 2024).