Il 2026 inizia con un aggravio economico per gli automobilisti di Vibo Valentia, la provincia calabrese più colpita dagli aumenti dei premi Rc auto. Secondo l’osservatorio di Facile.it, infatti, Vibo è «la provincia che ha registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e quindi sarà più colpita dagli aumenti», con l’1,23% degli assicurati che vedrà peggiorare la propria classe di merito.

Il risultato si tradurrà in un aumento del 5,4% del premio medio che a dicembre 2025 è stato di 731,47 euro. Complessivamente, in Calabria, il premio medio Rc auto ha raggiunto nel corso del 2025 i 672,10 euro, segnando un incremento del 3,1% rispetto a dicembre 2024. Catanzaro resta l’unica provincia con un calo, pari a -2%. A salire, segue Crotone con un premio medio di 817,71 euro e un incremento del 2,0%, poi Reggio con 687,53 euro (+ 3,4%), Vibo, come già detto, e Cosenza, con 618,19 euro nel 2025 (+ 6,2 % rispetto al 2024).