Poste Italiane riapre l’ufficio postale di Sant’Onofrio in versione Polis. Da lunedì 20 aprile la sede di via Raffaele Teti tornerà operativa dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, pensati per rendere gli spazi più funzionali e per ampliare i servizi disponibili ai cittadini.

Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, «sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Raffaele Teti, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis», iniziativa con cui il gruppo punta a «promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio».

Ufficio rinnovato e servizi ampliati

L’intervento ha riguardato in maniera complessiva la sede, che riaprirà con ambienti rinnovati e con nuovi servizi. Nella nota si sottolinea infatti che «l’ufficio postale di Sant’Onofrio è stato completamente rinnovato» e che «la sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti».

Non solo. Poste evidenzia anche che «gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico» e che «è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi».

Certificati, servizi Inps e passaporto allo sportello

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda proprio l’integrazione tra i servizi postali tradizionali e quelli della pubblica amministrazione. Nella sede saranno infatti «disponibili i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come ad esempio: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis M"».

Tra le novità viene richiamata anche la possibilità di richiedere il passaporto direttamente allo sportello. Un’opportunità resa possibile, si legge, «grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy». In questo modo «i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio».

Gli orari di apertura

Per i cittadini di Sant’Onofrio, l’ufficio tornerà a disposizione «con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35».

La riapertura si inserisce nel più ampio programma Polis, attraverso cui Poste Italiane conferma «non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in controtendenza con il progressivo abbandono dei territori».