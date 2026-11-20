Anche Vibo Valentia ha aderito questa mattina allo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per protestare contro la manovra economica del Governo Meloni. Al centro della manifestazione, che ha visto una forte partecipazione di studenti, lavoratori e pensionati, ci sono stati i temi del carovita, della difesa del potere d'acquisto di salari e pensioni e della tutela della sanità pubblica. Il concentramento è iniziato alle 9 in piazza Garibaldi, da dove è partito il corteo che ha attraversato corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III fino a raggiungere, intorno alle 11, piazza Municipio. Qui si è tenuto il comizio conclusivo, al quale ha preso parte anche Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem Cgil (la federazione dei lavoratori dei settori chimico, tessile, energetico e manifatturiero).

L'intervento sulla sanità pubblica e l'emigrazione

Durante gli interventi dal palco, Alessia Piperno, responsabile Fp Cgil per la Medicina Convenzionata dell'Area Vasta, ha rivolto un messaggio diretto ai giovani presenti, elogiandone l'impegno civico contro la logica dei tagli: «Avervi qui oggi è la smentita più rumorosa verso chi vi etichetta come una generazione distratta o indifferente. La vostra presenza dimostra che avete a cuore il destino di questa terra molto più di chi la governa dall'alto con la logica dei numeri e dei tagli. Vedervi marciare insieme ci restituisce l'orgoglio e ricorda che lottare per i vostri diritti non è un passatempo ma il più coraggioso e alto atto di amore verso la propria terra».

Piperno ha poi posto l'accento sulla piaga della migrazione sanitaria e lavorativa che colpisce il territorio vibonese e calabrese: «Molti ragazzi come voi hanno dovuto fare le valigie per cercare altrove l'opportunità di lavoro o di studio, ma la beffa più crudele e surreale è che dalla nostra terra bisogna partire anche per curarsi e per sperare in una diagnosi e in un trattamento precoci. Io vi dico di non farvi convincere da chi vi dice che qui non cambierà mai nulla, perché la rassegnazione è l'arma di chi vuole che tutto resti così com'è. Coltivate il dissenso e non abituatevi alla mancanza ma, soprattutto, non considerate normale un ospedale che zoppica, un operaio precario o un medico che manca».

La voce degli studenti nella Giornata dedicata ai loro diritti

Ampio spazio è stato riservato agli studenti, scesi in piazza proprio il 20 novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e degli studenti. Un portavoce del movimento studentesco ha rivendicato l'indipendenza partitica della mobilitazione e la preoccupazione per il futuro lavorativo: «Noi guardiamo al futuro con speranza ma anche con preoccupazione, soprattutto senza colore politico. Siamo semplici studenti scesi in piazza per manifestare per noi stessi e per il nostro futuro. Il 20 novembre ricorda come la scuola non sia solo un luogo dove si acquisiscono conoscenze, ma anche uno spazio dove si formano cittadini consapevoli».

Il rappresentante dei ragazzi ha poi evidenziato le difficoltà generazionali legate al contesto economico attuale: «Essere studenti oggi non è semplice tra crisi economiche, pandemie e guerre ai confini dell'Europa. Ogni giorno ci viene chiesto di essere preparati e flessibili, ma ogni giorno ci viene offerto un futuro fatto di precarietà, salari bassi e incertezze. Per questo la nostra presenza ha un significato importante. La scuola e il lavoro non sono due mondi separati e, soprattutto, lo studio non deve essere una corsa a ostacoli per chi ha meno».

Il nodo delle pensioni e il divario territoriale

A chiudere il ciclo di interventi è stata Angela, portavoce del settore pensionistico, che ha criticato duramente le misure previdenziali contenute nella legge di bilancio: «Non c'è alcun sostegno per il 92% di chi vive di reddito pensionistico. Il governo fa cassa con i pensionati e con i lavoratori dipendenti: su una pensione di 632 euro ci sono nove euro di aumento e su una pensione di mille euro sono invece undici».

Infine, la rappresentante dei pensionati ha richiamato i dati sul divario economico e sui servizi nel Vibonese: «La Calabria è ultima per reddito pensionistico medio, che scende a circa 12.900 euro annui contro i 18.000 euro del Trentino-Alto Adige, e la provincia di Vibo è ultima sia per reddito che per sanità. Si vive in un territorio con redditi bassi e sanità precaria. Anche la condizione sociale degli anziani è un grave problema che va affrontato, poiché hanno pensioni da fame e non beneficiano di un trasporto pubblico adeguato».