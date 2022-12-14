Ecco quanti sono i morosi a cui sono destinati gli avvisi di accertamento per omesso e/o parziale versamento della tassa sui rifiuti

Considerata la determinazione n. 20 del 04 ottobre 2021 con cui è stata approvata dall’amministrazione comunale – guidata da Vincenzo Bartone – la lista di carico dei contribuenti tenuti al pagamento della Tari dovuta per l’anno 2017, per cui l’ufficio tributi ha notificato gli avvisi di pagamento a tutti i contribuenti risultanti debitori e preso atto che sono trascorsi i termini di pagamento, l’ente locale ha proceduto a un’attività di verifica dei contribuenti tenuti al pagamento della tassa di cui sopra per cui è stata constatata un mancata corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato. Il Comune di Soriano Calabro – attualmente commissariato – ha pertanto approvato e reso esecutivo l’elenco degli avvisi di accertamento per omesso e/o parziale versamento della Tari per l’anno 2017 (prot. 7741 del 14/12/2022), definitivi ai sensi di legge, depositato in atti, composto da n. 626 avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento della suddetta tassa per un totale di euro 283.716,00 comprensivi di imposta, sanzioni, interessi, più le spese di notifica. L’ente locale, inoltre, si riserva di formulare “ulteriori liste di carico in relazione a maggiori importi per accertamenti e/o per partite non iscritte o errate nella lista di carico di che trattasi”.

