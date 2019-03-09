Tante le informazioni date nel corso dell’iniziativa sindacale per contrastare le disparità di genere

Sono stati numerosi gli utenti che nella giornata di ieri, nell’ambito dell’annuale Festa della donna, hanno ricevuto informazioni e supporto nel gazebo allestito in piazza Municipio, a Vibo Valentia, dal coordinamento donne di Adiconsum Cisl Calabria. L’iniziativa sindacale, dal titolo “Essere donna: quanto mi costa?”, puntava a dare risposte alla cittadinanza su temi caldi quali: la tassa rosa, la disparità di genere e le attività a difesa dei consumatori. Un obiettivo, a parere degli organizzatori, alla fine perfettamente centrato. Nell’occasione, ad accogliere le molte persone che si sono recate nella giornata dedicata alle donne al gazebo per prendere maggiore consapevolezza rispetto a questi argomenti sono stati, tra gli altri, la coordinatrice Roberta Ruffa e il segretario provinciale Sergio Pititto.

Adiconsum da tempo si batte contro gli abusi e i soprusi ai danni dei consumatori (pubblicità ingannevoli, pratiche scorrette, raggiri, truffe e quant’altro) e pure affinché a questi vengano riconosciuti i loro diritti nei confronti di un mercato di prodotti e servizi non sempre sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Le istanze, le idee e le proposte raccolte nel corso della giornata saranno utilizzate dal coordinamento donne di Adiconsum Cisl Calabria per avviare un percorso comune sul territorio vibonese e regionale, al fine di contrastare processi di discriminazione sociale che fanno sì, ad esempio, che una donna sia costretta a ricevere una retribuzione inferiore rispetto agli uomini ed a pagare di più per i suoi acquisti personali.