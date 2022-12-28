È tra le 21 opere strategiche che da Nord a Sud hanno avuto il via libera dal Cipess. Ecco i lavori previsti sulla strada del Vibonese e i tempi: sul piatto 263 milioni di euro

Con i recenti provvedimenti del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess) è stata assicurata la completa copertura finanziaria, per complessivi 263 milioni di euro circa, per la realizzazione del lotto “Vazzano- Vallelonga” della Ss 182 “Trasversale delle Serre”. L’intervento infrastrutturale, caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, è compreso nell’elenco delle opere prioritarie oggetto di commissariamento da parte del Governo nazionale e si inquadra nell’ambito del completamento dell’itinerario Ionio- Tirreno della parte centrale della Calabria. «Quanto raggiunto – spiega l’Anas – è il risultato delle molteplici azioni di semplificazione procedurale attuate mediante una forte cooperazione istituzionale tra il commissario straordinario, Francesco Caporaso, e la Regione Calabria, grazie a cui è stato possibile concludere l’iter autorizzativo e progettuale in tempi brevissimi, in linea con le finalità acceleratorie proprie dei lavori commissariati e con il relativo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione». [Continua in basso]

«In totale sono 21 le opere strategiche, da Nord a Sud, che hanno beneficiato di una accelerazione significativa con interventi per 2,3 miliardi di euro. Uno step importante con l’avanzamento di infrastrutture fondamentali per i rispettivi territori e la conferma dell’equazione per cui ogni cantiere aperto corrisponde a posti di lavoro», conferma il vice ministro Edoardo Rixi».

I prossimi passi

Allo sblocco dei finanziamenti da parte del Cipess e in considerazione della già formalizzata intesa istituzionale tra il commissario straordinario e il presidente della Regione Calabria prevista dalla disciplina delle opere commissariate, seguiranno – informa Anas – l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento e l’avvio, entro la metà del mese di gennaio 2023, delle procedure di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. Si completa così il quadro degli affidamenti degli interventi della Trasversale delle Serre ricadenti nella provincia di Vibo Valentia, composto, oltre che dal lotto “Vazzano-Vallelonga”, dal lotto “Superamento del colle Scornari”– per il quale è stata già approvata la proposta di aggiudicazione della gara avviata con la pubblicazione del relativo bando sulla GU del 10 agosto 2022 – e dal lotto “Superamento del cimitero di Vazzano”, il cui bando è stato pubblicato sulla GU del 10 ottobre 2022 e le relative procedure risultano in avanzato stato. [Continua in basso]

I lavori previsti

Nello specifico, il tracciato del lotto “Vazzano-Vallelonga”, dalla lunghezza complessiva di circa 7 km, interessa i territori dei Comuni di Vazzano e di Vallelonga, prevedendo per circa 1/3 del suo sviluppo l’adeguamento dell’esistente Sp 60 con rettifiche plano-altimetriche della stessa e per i restanti 2/3 la costruzione in nuova sede. È prevista la realizzazione di 13 viadotti, per una lunghezza complessiva di 2.415 metri, di una galleria naturale di circa 100 m, di numerose opere di sostegno e di sistemi di regimentazione idraulica.

