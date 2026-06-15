Un’estate all’insegna della mobilità e del turismo sostenibile. Trenitalia (Gruppo Fs) ha presentato il piano estivo 2026, che mette in campo oltre 6mila collegamenti al giorno verso località balneari, città d’arte e borghi italiani, con un’attenzione particolare anche alla Calabria e alle destinazioni della Costa degli Dei.

Tra le novità più rilevanti per il territorio vibonese spicca il rafforzamento dei servizi ferroviari lungo la direttrice che attraversa Tropea, una delle mete turistiche più richieste del Mezzogiorno. L’azienda annuncia infatti che è «confermato anche questa estate il potenziamento dei treni lungo la suggestiva Costa degli Dei»: i collegamenti sulla linea via Tropea passeranno da 14 a 24 nei giorni feriali, da 9 a 22 il sabato e da 6 a 19 nei giorni festivi, con un incremento pensato per rispondere all’aumento delle presenze turistiche.

Novità anche per gli Intercity, che introdurranno nuove fermate in alcune località costiere. Tra queste figura proprio Tropea, insieme a Diamante, con l’obiettivo di rendere «più comodo e conveniente raggiungere località balneari, borghi costieri e destinazioni culturali».

Più in generale, il piano estivo prevede un significativo rafforzamento dei collegamenti ferroviari in Calabria. Sono previsti 8 collegamenti Freccia al giorno tra Milano e Reggio Calabria, 2 tra Venezia e Reggio Calabria e 14 tra Roma e Reggio Calabria, che salgono a 16 nel fine settimana. Torna inoltre il servizio notturno con due Frecciarossa tra Milano e Reggio Calabria.

Sul versante tirrenico, tra Reggio Calabria e Rosarno, dal 28 giugno al 30 agosto entreranno in servizio tre nuove coppie di treni per sostenere i flussi diretti verso le spiagge. Sul versante ionico, invece, dal 1° luglio torneranno a circolare i treni tra Sibari e Crotone, dopo la riattivazione della linea, con una coppia aggiuntiva fino al 12 settembre.

L’offerta sarà supportata anche dai nuovi convogli del Regionale di Trenitalia, già presenti in Calabria con 15 treni elettrici monopiano e 13 treni ibridi, introdotti in accordo con la Regione e ArtCal.

Accanto al potenziamento dei servizi, Trenitalia punta anche sull’assistenza ai viaggiatori. Per l’estate saranno rafforzati il personale nelle stazioni, i canali di assistenza e i servizi digitali. Debutterà inoltre il sistema di “Digital Caring”, che consentirà ai passeggeri di riprogrammare autonomamente il viaggio dal proprio smartphone in caso di ritardi o imprevisti.

Con il nuovo piano estivo, l’obiettivo dichiarato è quello di garantire collegamenti sempre più capillari e agevolare l’arrivo dei visitatori nelle principali destinazioni turistiche della regione, a partire proprio dalla Costa degli Dei, che si prepara ad accogliere la stagione con un’offerta ferroviaria sensibilmente rafforzata.