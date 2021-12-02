L’iniziativa intende promuovere l’interesse crescente all’utilizzo e al consumo di prodotti made in Calabria

Domenica 5 dicembre a partire dalle ore 10.00 e fino alle 18.00, il Comune di Tropea, Camera di Commercio di Vibo Valentia, Gal Terre Vibonesi, Coldiretti e Campagna Amica Calabria, daranno il via all’evento denominato “La domenica del villaggio”.

«Si tratta – annuncia Coldiretti – di una kermesse dedicata alla promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi che avrà come location Largo San Michele a Tropea. Ci saranno gli stand delle aziende agricole ed agroalimentari di Campagna Amica che animeranno gli spazi ed esporranno e faranno degustare i loro prodotti 100% “made in Calabria”. [Continua in basso]

Tropea, la domenica del villaggio

L’iniziativa sarà un’anteprima in forma ridotta di quelle che saranno le “Domeniche del Villaggio” a partire dall’inizio primavera 2022. La suggestiva cittadina di Tropea, forte quest’anno anche dell’incoronazione a “Borgo dei Borghi”, sarà una vetrina a cielo aperto delle prelibatezze delle produzioni agroalimentari calabresi. La Perla del Tirreno, conosciuta in tutto il mondo per le sue suggestive spiagge candide bagnate da acque cristalline e per il suo grande patrimonio artistico, storico e culturale, diventerà così anche un’importante tappa per acquistare le tipicità agroalimentari della nostra regione, prodotte e garantite direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica. In questo contesto di grande valore storico e turistico, l’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere imprese e prodotti calabresi di eccellenza, favorendone la commercializzazione locale in un contesto storico contrassegnato da un crescente interesse verso l’utilizzo e il consumo di prodotti agroalimentari di origine contadina.

I prodotti made in Calabria

L’ultima indagine Coldiretti/Censis sulle abitudini alimentari degli italiani nel post Covid, rileva infatti che ben 8 cittadini su 10 ricorrono agli agricoltori per acquistare cibo di qualità e dall’origine garantita. Sarà una grande opportunità – comunica Coldiretti -di promozione di imprese e prodotti calabresi di eccellenza che esalterà i molti elementi attrattivi caratteristici del territorio. L’evento è stato, infatti, pensato per far incontrare residenti, turisti italiani e stranieri, con le aziende locali di qualità del settore dell’enogastronomia, al fine di promuovere l’interesse crescente all’utilizzo e al consumo di prodotti made in Calabria. Un aspetto questo che assume una valenza oltremodo significativa in una regione altamente vocata alle produzioni agroalimentari tradizionali e di qualità nonchè al turismo internazionale attratto e molto attento alla filiera alimentare.