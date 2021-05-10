Il nuovo riconoscimento alla Perla del Tirreno è per il commissario della Camera di commercio di Vibo Valentia un'accelerata al motore della ripartenza per la provincia e per tutta la Calabria

Tropea si è vista oggi riconfermata la Bandiera blu per l’anno 2021, a poco più di un mese dalla proclamazione come “Borgo dei borghi”. Risultati per i quali ha espresso soddisfazione il commissario della Camera di commercio di Vibo Valentia Sebastiano Caffo.

«Sono sempre più convinto che questo sia un momento propizio per ridisegnare il futuro di questa terra – dice Caffo -. Siamo finalmente agli onori della cronaca per ciò che realmente siamo: un territorio ricco di risorse, di comunità operose, di buone pratiche nel settore privato come nella governace della cosa pubblica. Nello specifico, merito e plauso va al sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, per tutte le iniziative intraprese con capacità e perseveranza e per i risultati ottenuti, che sono vanto e motivo di orgoglio non solo per la sua comunità, ma anche per tutti noi, motivandoci sempre di più mirare ad obiettivi sì difficili, ma non impossibili».

«In una situazione in cui siamo proiettati verso una ripresa delle attività produttive e della vita sociale dopo il periodo di chiusure alternate imposto dalla pandemia – dice ancora Caffo – essere accreditati come una realtà dinamica e credibile sotto l’aspetto di un’offerta turistica di qualità, è sicuramente un’accelerata al motore della ripartenza di tutta la provincia vibonese che non può evidentemente più accettare di essere relegata a posizioni marginali nel quadro delle politiche di sviluppo regionale e nazionale, avendo dato ampia dimostrazione, invece, della sua leadership in settori strategici, quale quello turistico nonché quello culturale vista la recente proclamazione di Vibo Valentia-Capitale Italiana del Libro 2021».

«È dunque ora di rafforzare il lavoro di squadra e fare rotta verso una meta comune: promuovere il valore del territorio; programmare uno sviluppo condiviso, sostenibile e integrato; valorizzare competenze, ottimizzare energie e risorse per attrarre finanziamenti e realizzare interventi concreti e funzionali allo scopo. È questa la linea d’azione della Camera di Commercio di Vibo Valentia, in particolare e non da ultimo – precisa il commissario Caffo- con l’istituzione del Distretto Turistico Vibonese, che consentirà di mettere in rete le risorse materiali e immateriali del territorio, per valorizzarne ogni aspetto tipico e produttivo, per creare valore dal punto di vista economico, sociale ed occupazionale e un meccanismo moltiplicatore di crescita con sempre nuove opportunità di innovazione e competitività».