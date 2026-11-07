Un campo da calcio, una pista di atletica, quattro campi da padel e nuovi spazi dedicati allo sport e alla socialità. Prende forma il progetto di riqualificazione e completamento del centro sportivo di località Barricello, a Tropea, con l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Romano Pasquale di Mileto, per un importo complessivo di 3 milioni e 162mila euro. L'intervento rientra nel programma CIS Calabria – Svelare Bellezza e punta a trasformare l'impianto in un polo polivalente a disposizione della città e del comprensorio.

A dare notizia dell'aggiudicazione è il sindaco Giovanni Macrì, che sottolinea l'importanza di recuperare una struttura pubblica e renderla pienamente utilizzabile. «Investire nello sport significa investire nei giovani, nella salute, nella formazione e nella socialità», evidenzia il primo cittadino, richiamando la necessità di restituire funzionalità a un patrimonio che, a suo giudizio, per troppo tempo non ha potuto esprimere le proprie potenzialità.

Dal campo da calcio al padel: cosa prevede il progetto

L'intervento interesserà l'intera area sportiva di Barricello. Oltre al campo da calcio e alla pista di atletica, il progetto comprende la realizzazione di quattro campi da padel e di un campo polivalente, destinato a ospitare diverse discipline.

Prevista anche la riqualificazione delle tribune e dei relativi servizi, insieme alla sistemazione degli spogliatoi. Il nuovo complesso sarà dotato inoltre di spazi per l'attività fisica all'aperto, aree verdi e parcheggi, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di utilizzo dell'impianto anche al di fuori delle competizioni sportive.

Il finanziamento originario dell'operazione ammontava a 5 milioni di euro. Secondo quanto comunicato dall'amministrazione, ulteriori 500mila euro delle risorse residue saranno destinati agli interventi necessari alla piena messa in esercizio della struttura e all'acquisto delle attrezzature.

I tempi: possibile apertura del cantiere a febbraio 2027

L'aggiudicazione rappresenta un passaggio amministrativo importante, ma per vedere avviati concretamente i lavori bisognerà attendere ancora alcuni mesi. Trattandosi di un appalto integrato, sono previsti 90 giorni per la progettazione esecutiva e 365 giorni per l'esecuzione degli interventi.

Se le successive fasi procederanno senza intoppi, il cantiere potrebbe aprire a febbraio 2027. Una previsione che resta dunque subordinata al completamento degli adempimenti necessari.

Lo stesso Macrì invita a considerare l'aggiudicazione come una tappa e non come il punto d'arrivo. «Seguiremo con attenzione tutte le fasi fino alla conclusione dell'intervento e alla piena fruibilità della struttura», assicura il sindaco.

«Il valore di un'opera pubblica non si misura soltanto nelle risorse investite, ma soprattutto nei servizi e nelle opportunità che riesce a restituire alla comunità», conclude.