Iniziato il conto alla rovescia per la due giorni che terrà a battesimo la nuova realtà. Un polo ricettivo che intende affermarsi nel panorama diportistico di tutto il Sud Italia per la qualità dei servizi offerti

È iniziato il conto alla rovescia per il grande evento inaugurale del Marina Yacht Club del porto di Tropea. Due giorni di appuntamenti per tenere a battesimo la nascita di una nuova realtà che intende affermarsi nel panorama diportistico del Sud Italia per l’elevato standard dei servizi offerti. Si parte alle 17 di sabato 29 giugno con la presentazione dei progetti completati lungo il pontile del Marina Yacht Club e con la sfilata dei dipendenti. Alle 18 della stessa giornata il taglio del nastro con il passaggio di benvenuto della pattuglia acrobatica Blu Circe; alle ore 18.30, poi, la visita al Marina Village. Nell’occasione sarà presente uno stand della Capitaneria di Porto al servizio dei diportisti e l’evento sarà animato – fin dalle ore 17 – dalla musica dal vivo del Riccelli Duet Tromba & Piano, con repertorio strumentale basato su jazz e bossanova al pontile del Marina Yacht Club, l’esibizione del Duo (piano e voce) composto da Gianni Leonetti e Elisabetta De Rose, con un vastissimo repertorio che spazia da Amy Winehouse ai classici italiani fino alla musica pop e Jazz, alla Maison Fashion&Drink; mentre sotto il gazebo nella piazzetta del Marina si esibirà il trio fusion jazz contemporaneo Satomi e, al MYC Lounge Bar, si terrà il concerto della Peppa Marriti Band con il suo repertorio etno-popolare suonato nell’occasione in versione acustica. Si riprende domenica 30 giugno alle ore 12, quando dall’anfiteatro del porto si potrà godere lo spettacolo della pattuglia acrobatica Blu Circe. Alle 18 l’inaugurazione del servizio “Sky Experience” che, con il servizio del Luxury Yacht Charter, farà due percorsi dimostrativi da Panarea a Tropea. Quindi ancora spazio alla musica in serata con il concerto, alle 20.30, di Stevie Biondi, fratello di Mario Biondi, con una band di 5 musicisti e un repertorio basato su Black Music, con omaggi a Stevie Wonder ed altre icone della musica americana.