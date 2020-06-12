Confermato il servizio turistico che, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, unisce Lamezia Terme a Rosarno con fermate strategiche nelle più belle località di mare

«Rilanciare il turismo nazionale – nel pieno rispetto delle norme per il distanziamento delle persone e con la continua igienizzazione dei treni – e dare una forte spinta alla digitalizzazione grazie alla nuova App Trenitalia. Questi i principali obiettivi dell’orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) al via da domenica 14 giugno, con tante novità per soddisfare le esigenze di mobilità di quanti sceglieranno il treno per i propri spostamenti e per trascorrere le vacanze in Calabria».



I dettagli del nuovo orario e delle azioni per il rilancio del turismo sono stati illustrati oggi da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, e per Trenitalia da Tiziano Onesti, presidente, e Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale. [Continua]

Nel fine settimana un nuovo collegamento Frecciargento Roma-Reggio Calabria – sino al 13 settembre – con partenza da Roma Termini alle 6:40 arrivo a Reggio Calabria Centrale alle 12.28, da Reggio partenza alle 16:00 e arrivo a Roma alle 21.55 (con fermate in Calabria a Paola, Lamezia, Vibo-Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro e Villa San Giovanni) che si aggiunge al Frecciargento che giornalmente collega la capitale a Reggio Calabria. Dalla montagna al mare, infine, con il Frecciargento Bolzano-Sibari.

A mare in treno col trasporto regionale

Con l’avvio del nuovo orario cresce anche il numero delle corse del trasporto regionale. Di concerto con la Regione, committente del servizio, l’offerta regionale verrà potenziata con 67 ulteriori collegamenti sulle direttrici tirrenica e ionica, portando l’offerta complessiva a 153 corse al giorno, pari al 77% dell’offerta.

Anche per l’estate 2020 è stato confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, unisce Lamezia Terme a Rosarno percorrendo la spettacolare Costa degli Dei, con fermate strategiche nelle più belle e suggestive località di mare. Sono 18 invece i collegamenti giornalieri fra Reggio Calabria e Roccella Jonica.