Al seminario, in programma il 6 e 7 aprile all’hotel Rocca Nettuno, prenderanno parte i maggiori esperti del settore

Si terrà giovedì 6 e venerdì 7 aprile la quarta edizione dell’evento formativo “Hospitality Rest@rt” che, come ogni anno, è in programma nel Vibonese, a Tropea.

L’evento, organizzato e promosso dall’Associazione albergatori di Tropea (Asalt), ha lo scopo di formare gli albergatori e gli operatori turistici sui nuovi scenari del turismo online e sui sistemi utili per la gestione e l’incremento delle vendite.

L’evento è totalmente gratuito e quest’anno, viste le numerose richieste, si svolgerà in due date. I partecipanti sono in continuo incremento: alla prima edizione parteciparono all’incirca 100 persone; l’anno scorso furono più di 160 fra albergatori e addetti ai lavori. Quest’anno si prevede un ulteriore incremento viste le numerose richieste già ricevute.

La due giorni si terrà all’Hotel Rocca Nettuno di Tropea, con ingresso gratuito previa iscrizione su hospitalityrestart.com. Main sponsor della manifestazione è Sky. Tra i partner che terranno specifici approfondimenti: Qualitando; TripAdvisor, Expedia, Wanup, Ermes Hotel, EricSoft, Michela Mazzotti, Sky Italia; Titanka, Booking Expert, Trivago, Booking.com.