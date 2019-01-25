La speciale classifica annovera la struttura ricettiva all’ottavo posto, unica calabrese in elenco

Ancora un riconoscimento per la Calabria turistica e, in particolare, per quella che può esserne considerata la capitale: Tropea. Dopo il secondo posto nella classifica delle dieci spiagge più belle d’Italia nel 2018 secondo Tripadvisor, il noto portale di recensioni ha pubblicato la nuova “Top 25 degli hotel più romantici in Italia” ed a essere premiato è stato anche il “Rocca della Sena”, piazzatosi all’8° posto accanto ad alberghi di località come Venezia, il Chianti o il Garda, e all’11° nella “Top 25 dei piccoli hotel in Italia”. La struttura ricettiva della Perla del Tirreno, inoltre, è risultata l’unica calabrese nell’elenco. Un riconoscimento che fa il paio con quello assegnato nel 2017 da Trivago come miglior hotel con vista sul mare della Calabria e che fa ben sperare per una nuova stagione turistica al top per l’intera regione.