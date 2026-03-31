Tenendo fede alla promessa fatta dall’assessore Monteleone a commercianti e residenti, stamani sono stati effettuati gli ultimi interventi per permettere la piena fruibilità della strada in vista di Pasqua

Potranno finalmente tirare un respiro di sollievo. Sia i residenti, sia i commercianti. Al via da stamane gli ultimi interventi lungo via Alcide De Gasperi, a Vibo Valentia. Da venerdì la principale via di accesso al lato nord era tornata transitabile. Mentre oggi, l’asfalto posato su una sola corsia, ha finalmente ricoperto il tratto mancante.

La promessa mantenuta

Del resto lo aveva promesso l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone che, incontrando i primi di marzo i commercianti di via Alcide De Gasperi: aveva assicurato «Entro Pasqua la strada sarà riaperta». Stando agli interventi in corso, la promessa sembra essere stata mantenuta.

Come si ricorderà, i lavori di rigenerazione urbana, iniziati a maggio dello scorso anno, erano stati più volte contestati dai negozianti e semplici cittadini, che avevano lamentato la lentezza degli interventi e la scarsa presenza di operai su circa 100 metri di strada.