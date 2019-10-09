Gli interventi programmati dall’amministrazione provinciale prevedono la messa in sicurezza di diversi tratti stradali. Ecco quali sono nel dettaglio

Saranno diversi i cantieri che verranno aperti, a partire da questo mese di ottobre, sulle strade provinciali del Vibonese. “Nonostante le note difficoltà economiche e finanziarie della Provincia di Vibo Valentia – si legge in una nota -, l’amministrazione provinciale, guidata dal presidente Salvatore Solano, è riuscita a stanziare quasi 6 milioni di euro per mettere in sicurezza svariati tratti stradali, giunti ormai al limite della percorribilità”. Tra i primi lavori in consegna quelli per il ripristino della sicurezza stradale lungo la provinciale 92, ex strada statale 19, (Angitola – Tre Carlini – bivio Acconia). Un’importante arteria di collegamento tra la provincia di Vibo Valentia e quella di Catanzaro, percorsa dal traffico pesante e da molti automobilisti dei territori di Francavilla Angitola, Filadelfia e Curinga. [Continua dopo la pubblicità]

«È da circa 15 anni che non si effettuano interventi su questa strada, (esclusi i lavori di somma urgenza post alluvione a danno avvenuto) divenuta ormai, anche a causa dall’assenza di manutenzione, quasi completamente a una corsia, con cunette ricoperte da sterpaglie e una carreggiata precaria che si allaga pericolosamente ad ogni pioggia». E’ quanto affermato dal vice presidente della Provincia di Vibo, con delega alla Viabilità, Domenico Anello, in foto al centro. «Su questa arteria sarà effettuata la pulizia di cunette e dei sottopassi, il taglio della vegetazione e la manutenzione ordinaria, poi si passerà – ha spiegato Anello, entrando nei dettagli – alla sistemazione del manto stradale, nei tratti più pericolosi, con interventi di manutenzione straordinaria in prossimità dei cedimenti e al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale».

Tra i cantieri già aperti vi è anche quello lungo la strada provinciale n. 9 nel comune di Fabrizia. Consegna dei lavori, quest’ultima, che ha destato l’immediato plauso del sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio. «Il presidente Salvatore Solano ha mantenuto l’impegno preso a giugno dimostrando, finalmente, attenzione nei confronti di un territorio abbandonato da anni – ha sottolineato il sindaco Fazio -. La sua è un’amministrazione che si rapporta quotidianamente con i sindaci per cercare di sanare le criticità del territorio. Un dialogo continuo e propositivo, quello avviato da Solano, che ha creato una proficua sinergia istituzionale – ha quindi asserito Fazio – anche grazie al significativo coinvolgimento e apporto di sua eccellenza il prefetto».

Dal canto suo, Solano, «non intende cullarsi sugli allori», ma è determinato ad andare avanti, «con fare concreto», lungo il percorso amministrativo tracciato. «Molte sono ancora le cose da fare, siamo solo all’inizio. Tanti interventi, però, si potranno concretizzare non appena ci daranno la possibilità di approvare il bilancio. Speriamo da qui alla fine dell’anno. Solo a conti in equilibrio – ha evidenziato il presidente della Provincia di Vibo Valentia – potremo porre in atto una programmazione più ampia e intervenire, quindi, strutturalmente sulle criticità stradali che questo territorio si porta dietro da anni».

Di seguito gli interventi appaltati, in fase di aggiudicazione e in programma a breve:

strada provinciale n. 35 (Nicotera- strada statale n.18) comune di Nicotera. Stanziati 250mila euro;

strada provinciale n. 29, comune di Nicotera. Stanziati 300mila euro;

strada provinciale n. 92, ex strada statale n.19 (nei tratti ricadenti nei comuni di Francavilla Angitola-Filadelfia, fino alla frazione Montesoro). Stanziati 400mila euro;

strada provinciale n. 40 (bivio Francavilla Angitola-Sordo-Molino). Stanziati 200mila euro;

strada provinciale n. 45 (Angitola – Polia). Stanziati 200mila euro;

strada provinciale n. 46, pietre bianche (comune di Filadelfia-Polia-Monterosso Calabro). Stanziati 500mila euro;

strada provinciale n. 47 (nel tratto tra la strada statale 110 – Monterosso Calabro -Capistrano-San Nicola da Crissa). Stanziati 500mila euro;

strada provinciale n. 3 (tratto tra la strada statale 110 e Maierato) stanziati 400mila euro;

strada provinciale n. 65 (dall’abitato di Filogaso al ponte strada statale182, presso svincolo autostradale per le Serre). Stanziati 250mila euro;

strada provinciale n. 66 (dal fondo valle Mesima, località Carromonaco, alla strada provinciale Pizzoni – Sant’Angelo). Stanziati 200mila euro;

strada provinciale n. 57 (Pizzoni-Sant’Angelo). Stanziati 900mila euro;

strada provinciale n. 4 (Filogaso-Maierato). Stanziati 200mila euro;

strada provinciale n. 5 (Maierato-Pizzo). Stanziati 300mila euro;

strada provinciale n. 33 (strada statale18 Ionadi-Filandari-Presinaci-Rombiolo-San Calogero- Calimera). Stanziati 300mila euro;

strada provinciale n. 30 (Nicotera-Rombiolo-località Pioppi). Stanziati 500mila euro;

strada provinciale n. 9 (Fabrizia- Mongianella). Stanziati 134mila euro;

strada provinciale n. 82 (tratto Vibo Valentia-Cessaniti). Stanziati 150mila euro;

strada provinciale n. 31 (innesto strada provinciale Nicotera-Limbadi-innesto strada provinciale Fabiana in direzione San Nicola De Legistis). Stanziati 100mila euro;

strada provinciale n. 11 (tratto Vibo Valentia-Porto Salvo). Stanziati 200mila euro;

strada provinciale n. 23 (Nicotera-Joppolo-Coccorino-Coccorinello-Panaia). Stanziati 300mila euro;

strada provinciale n. 25 “Joppolo-Petto Torre Madonna del Carmine” e strada provinciale n 26 “Coccorino Madonna del Carmine”. Stanziati 150mila euro.

Altri importanti appalti sono in corso di aggiudicazione, quali: l’intervento sul ponte di Drapia e la messa in sicurezza, con la realizzazione di una rotatoria, delle strade provinciali n.73, 65 e 90. Altri lavori sono, invece, in fase di progettazione, come la S.P. n. 10 nel tratto Mileto-San Giovanni.