L'appuntamento con i produttori locali sarà ogni giovedì pomeriggio: solo prodotti tracciati e garantiti. Il presidente provinciale Porcelli però mette in guardia dalle irregolarità del passato che determinarono l’interruzione dell’iniziativa nel 2020: «Continuerà solo se l’Amministrazione vigilerà». A farlo sarà la Polizia Locale. L'assessore De Luca: «Opportunità per le imprese del territorio»

I Mercati di Campagna Amica si preparano a tornare nel cuore di Vibo Valentia. L'appuntamento sarà ogni giovedì, dalle 14 alle 19.30, in piazza Martiri d'Ungheria, dove gli agricoltori potranno proporre direttamente ai consumatori le produzioni del territorio. Una ripartenza annunciata come imminente, anche se nella comunicazione ufficiale non viene ancora indicata la data della prima giornata di mercato.

Il ritorno dell'iniziativa promossa da Coldiretti è il risultato di un'intesa con l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo, attraverso il coinvolgimento dell'assessore alle Attività produttive Ketty De Luca, esponente del gruppo Democratici e Riformisti.

L'obiettivo è restituire agli agricoltori uno spazio di vendita diretta e ai cittadini un'occasione per acquistare prodotti freschi e stagionali, sostenendo le aziende locali e il commercio di prossimità. All’inizio le bancarelle dovrebbero essere 6, ma non è escluso che successivamente altri agricoltori iscritti a Coldiretti possano andare a incrementare il numero di punti vendita.

L’accordo tra Coldiretti e il Comune

È proprio l’appartenenza all’associazione di categoria, dunque, la principale discriminante dell’iniziativa. Nelle intenzioni del Comune, infatti, c’è la volontà di promuovere la vendita di prodotti certificati e tracciabili, di cui si farà garante Coldiretti. Intorno a questo principio prende forma l’accordo con il Comune: da una parte l’associazione assicurerà il rispetto dei protocolli di produzione bio da parte dei coltivatori che saranno in piazza; dall’altra, l’Amministrazione si è impegnata ad effettuare controlli puntuali attraverso la Polizia locale per evitare che tra gli espositori si palesino punti vendita non autorizzati e, sostanzialmente, non riconducibili a Coldiretti.

Coldiretti: «Fondamentale contrastare l'abusivismo»

Dietro la riapertura, dunque, c'è anche una questione che riguarda il rispetto delle regole. A evidenziarla è il presidente provinciale di Coldiretti Vibo Valentia, Giuseppe Porcelli, che ringrazia il Comune per la collaborazione istituzionale e richiama esplicitamente le difficoltà che avevano portato alla sospensione dei mercati.

«Per garantire la ripartenza e la continuità dei Mercati di Campagna Amica, è stato fondamentale l'impegno assunto dall'Amministrazione comunale a vigilare sul rispetto delle regole e a contrastare ogni forma di abusivismo commerciale», afferma Porcelli.

Il presidente provinciale insiste sulla necessità di tutelare gli operatori che lavorano nel rispetto delle norme: «La tutela della legalità e la garanzia di condizioni eque per tutti gli operatori sono infatti presupposti indispensabili per valorizzare il lavoro delle imprese agricole, sostenere la vendita diretta e assicurare ai consumatori un mercato trasparente e corretto, evitando il ripetersi delle criticità che in passato ne avevano determinato la sospensione».

Un passaggio significativo, perché chiarisce che la continuità del mercato sarà legata alla capacità (soprattutto del Comune) di prevenire quelle situazioni di irregolarità che avevano compromesso la precedente esperienza interrotta nel 2020.

Porcelli esprime inoltre apprezzamento per il ruolo svolto dall'assessore De Luca, sottolineando «l'impegno, la determinazione e la concretezza con cui ha sostenuto il progetto» e la disponibilità al confronto dimostrata dall'Amministrazione comunale.

De Luca: «Un'occasione per rivitalizzare il centro urbano»

Soddisfazione viene espressa anche dall'assessore alle Attività produttive, che vede nella ripartenza un'opportunità per l'economia cittadina.

«Il riavvio dei Mercati di Campagna Amica rappresenta un'importante opportunità per sostenere le aziende agricole, valorizzare le produzioni locali e rafforzare il sistema produttivo cittadino», dichiara Ketty De Luca.

«Grazie al confronto tra la nostra Amministrazione e Coldiretti, siamo riusciti a trasformare una proposta in un risultato concreto. Il mercato, ogni giovedì in piazza Martiri d'Ungheria, sarà anche un'occasione per rivitalizzare il centro urbano, favorire il commercio di prossimità e creare nuove opportunità per l'intero tessuto economico della città».

L'assessore sottolinea infine l'importanza della collaborazione tra i diversi settori produttivi: «Crediamo nella sinergia tra agricoltura, commercio e imprese come leva di sviluppo per tutta la comunità». E le due bancarelle che è possibile trovare in piazza Municipio il mercoledì? L’assessore mette le cose in chiaro: «Resterà, non andiamo certo a togliere il lavoro a chi già usa quello spazio. Ma in quel caso non si tratta di Coldiretti, ma solo di una tenda gialla utilizzata per allestire il punto vendita ogni mercoledì».