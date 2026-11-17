Il Comune ufficializza la ripartenza di Campagna Amica ogni giovedì dalle 14.30 alle 19. Dopo lo stop del 2020, Coldiretti ha ottenuto garanzie dal Comune sui controlli per evitare il ritorno delle irregolarità che avevano compromesso l'iniziativa

È arrivata anche la data ufficiale per il ritorno del mercato di Campagna Amica a Vibo Valentia. Dopo l'annuncio delle scorse settimane, il Comune ha fissato l'inaugurazione per giovedì 19 novembre, alle ore 14.30, in piazza Martiri d'Ungheria. Da quel momento l'appuntamento con i produttori agricoli locali diventerà settimanale, ogni giovedì dalle 14.30 alle 19.

Si chiude così una lunga parentesi iniziata nel 2020, quando l'esperienza dei mercati promossi da Coldiretti si interruppe anche a causa delle irregolarità e delle forme di abusivismo commerciale che avevano compromesso il regolare svolgimento dell'iniziativa. Una vicenda che ha pesato sul percorso di riapertura e che ha portato l'associazione di categoria a chiedere precise garanzie all'Amministrazione comunale.

Come già raccontato dal Vibonese nei giorni scorsi, infatti, il ritorno delle bancarelle è legato a un'intesa tra Coldiretti e il Comune, con un impegno reciproco: da una parte la garanzia sulla provenienza e sulla tracciabilità dei prodotti, dall'altra i controlli della Polizia locale per impedire la presenza di venditori non autorizzati.

Il mercato riparte con sei bancarelle e nuove regole

La nuova esperienza dovrebbe prendere il via con sei postazioni, destinate eventualmente ad aumentare con l'adesione di altri agricoltori. L'obiettivo è offrire ai consumatori la possibilità di acquistare direttamente dai produttori alimenti freschi, stagionali e a chilometro zero, senza intermediari.

Ma il punto centrale dell'accordo riguarda soprattutto il rispetto delle regole. Il presidente provinciale di Coldiretti, Giuseppe Porcelli, aveva chiarito che la ripartenza non poteva prescindere da un preciso impegno del Comune contro l'abusivismo commerciale.

«Per garantire la ripartenza e la continuità dei Mercati di Campagna Amica, è stato fondamentale l'impegno assunto dall'Amministrazione comunale a vigilare sul rispetto delle regole e a contrastare ogni forma di abusivismo commerciale», aveva dichiarato Porcelli.

Una condizione ritenuta indispensabile per evitare il ripetersi delle criticità che avevano portato alla sospensione del mercato sei anni fa. La Polizia locale sarà chiamata a vigilare sulla regolarità delle postazioni, mentre Coldiretti garantirà il rispetto dei requisiti concordati per i produttori partecipanti.

Il nuovo appuntamento del giovedì non comporterà, inoltre, la cancellazione delle bancarelle già presenti il mercoledì nella stessa piazza. L'assessore alle Attività produttive Ketty De Luca aveva infatti assicurato che le due iniziative potranno convivere, precisando che i venditori del mercoledì non fanno parte del circuito Coldiretti.

Romeo: «Investiamo nell'economia locale e nelle nostre tradizioni»

Adesso, con la data dell'inaugurazione ufficializzata, l'Amministrazione comunale rilancia il valore economico e sociale dell'iniziativa.

«Riportare a Vibo Valentia il mercatino di Campagna Amica significa rafforzare il legame tra la città e il suo territorio produttivo. Sostenere le nostre aziende agricole vuol dire investire nella qualità, nell'economia locale e nella valorizzazione delle tradizioni che rappresentano un patrimonio importante per la comunità», afferma il sindaco Enzo Romeo.

Soddisfazione anche da parte dell'assessore Ketty De Luca, che ha seguito il percorso di confronto con Coldiretti per riportare il mercato nel centro cittadino.

«Questo mercatino rappresenta un'opportunità concreta sia per i produttori che per i consumatori. Creiamo uno spazio di incontro capace di promuovere le eccellenze locali, incentivare gli acquisti di prossimità e animare un'area centrale della città con un'iniziativa di grande interesse per i cittadini».

L'appuntamento inaugurale è dunque fissato per giovedì 19 novembre alle 14.30. Per piazza Municipio si apre una nuova stagione di vendita diretta dei prodotti agricoli del territorio. Con una sfida che va oltre l'inaugurazione: garantire continuità al mercato, evitando che le irregolarità del passato tornino a comprometterne il funzionamento.