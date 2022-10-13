Ferrovie della Calabria punta invece a mettere in sicurezza ponti e viadotti con altri lavori per quasi dieci milioni

Concreti passi in avanti in vista del risanamento del porto di Vibo Marina. L’Autorità di sistema portuale dei mari Tirenno Meridionale e Ionio ha infatti mandato in gara la progettazione e i lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Papandrea e Buccarelli (10,418 milioni) e Pola e Tripoli (5,725 milioni). Si tratta di un doppio appalto integrato per le banchine portuali per un valore complessivo di 16,1 milioni di euro. Le opere sono finanziate con il Fsc, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria. Entrambi gli avvisi scadono il 21 novembre. La durata dell’appalto (non diviso in lotti) per la progettazione è stata fissata in 90 giorni, l’esecuzione dei lavori in 18 mesi. Con la messa in sicurezza delle banchine del Porto si punta al ripristino della capacità operativa dell’intera infrastruttura portuale. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Andrea Agostinelli, punta inoltre anche alla sostituzione degli apparecchi di illuminazione con nuove tipologie basate su tecnologia led, al fine di garantire il pieno rispetto della sostenibilità ambientale.



I fondi per il rilancio del Porto di Vibo Marina, stanziati dalla Regione nel 2018, sono stati sbloccati nel maggio scorso quando la Giunta regionale ha deliberato il trasferimento delle competenze dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Un passaggio necessario per consentire l’utilizzazione delle risorse derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione e mandare ora in appalto i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle banchine che, insieme al dragaggio dei fondali e al prolungamento della diga foranea, si sono resi quanto mai urgenti e necessari per migliorare la funzionalità dell’importante scalo e lo sviluppo del traffico marittimo commerciale import-export, di quello passeggeri con collegamenti regolari con le vicine Isole Eolie (con la realizzazione di un’adeguata stazione passeggeri), di quello diportistico e, in prospettiva, di quello turistico-crocieristico.



Ferrovie della Calabria, dal canto suo, ha promosso un altro appalto che riguarda in questo caso la messa in sicurezza di viadotti, ponti e ponticelli a Vibo Marina per 9,8 milioni di euro. Decisi passi in avanti, dunque, in vista di un definitivo rilancio dell’intera zona di Vibo Marina sulla quale i proclami da parte della politica in questi anni non sono mancati, ma di risultati concreti se ne sono visti sinora davvero pochi.

