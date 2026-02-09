Grande partecipazione per l’evento dedicato alla crescite delle imprese, che ha visto alternarsi quattro esperti sul palco. Gli organizzatori pensano già a nuove occasioni di formazione e confronto

Grande partecipazione e entusiasmo per la prima edizione di “From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo”, l’evento formativo dedicato alla crescita delle imprese che si è svolto ieri sera nella cornice di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia.

All’iniziativa hanno preso parte oltre 60 imprenditori e professionisti del territorio, confermando l’interesse sempre più concreto verso temi come marketing strategico, sviluppo del mindset imprenditoriale, gestione delle persone, processi decisionali e costruzione di modelli di business sostenibili. L’evento, alla sua prima edizione, ha rappresentato un momento di confronto reale e operativo per chi guida un’azienda o un’attività professionale e desidera affrontare la crescita in modo strutturato, superando la logica della formazione teorica e generica.

Sul palco si sono alternati quattro relatori con competenze complementari:

Afro Rao, fondatore di MasterMarketing Srl e ViboAdv, che ha aperto l’evento con un intervento dedicato a posizionamento, funnel, infrastruttura di marketing e campagne strategiche per l’acquisizione clienti;

che ha aperto l’evento con un intervento dedicato a posizionamento, funnel, infrastruttura di marketing e campagne strategiche per l’acquisizione clienti; Cristina Leone, coach e formatrice di livello nazionale, che ha affrontato il tema del mindset dell’imprenditore e della gestione della pressione nelle fasi di crescita;

di livello nazionale, che ha affrontato il tema del mindset dell’imprenditore e della gestione della pressione nelle fasi di crescita; Danilo Ceraso, docente di Artificial Intelligence e mercati finanziari e ricercatore universitario, che ha proposto una riflessione sugli errori decisionali più ricorrenti nella costruzione di startup e nuovi progetti imprenditoriali;

e ricercatore universitario, che ha proposto una riflessione sugli errori decisionali più ricorrenti nella costruzione di startup e nuovi progetti imprenditoriali; Caterina La Marca, imprenditrice, che ha portato un’esperienza concreta sulla creazione, organizzazione e motivazione dei team di lavoro.

A condurre la serata è stata la presentatrice Palma Serrao, che ha accompagnato il pubblico lungo tutte le fasi dell’evento, facilitando anche il momento finale di confronto diretto con i relatori.

Particolarmente apprezzata dai partecipanti è stata la forte impronta pratica degli interventi e la possibilità di porre domande dirette durante la sessione conclusiva di Q&A, trasformando l’evento in un vero spazio di dialogo tra professionisti, imprenditori e formatori.

Il riscontro positivo registrato al termine della serata – spiegano i promotori – confermano il bisogno, anche nel territorio vibonese, di appuntamenti formativi di alto profilo dedicati alla crescita reale delle imprese. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per «il risultato raggiunto e per l’energia generata in sala, sottolineando come questa prima edizione rappresenti solo l’inizio di un percorso che punta a portare sul territorio nuove occasioni di formazione e confronto per il mondo imprenditoriale locale».