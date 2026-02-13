Il Comune di Vibo Valentia ha preso parte anche quest’anno alla Bit di Milano, tra gli appuntamenti di riferimento per il settore turistico in Italia, presentando il brand “Vibo Valentia città di tutte le epoche”. Un’identità pensata per valorizzare la storia della città, il patrimonio culturale e paesaggistico e la volontà di proporsi come destinazione capace di coniugare archeologia, mare e tradizioni.

Nel corso degli incontri, l’assessore al Turismo Stefano Soriano ha illustrato la visione del progetto di marketing territoriale, orientato a costruire un racconto unitario e riconoscibile della città, rafforzarne l’attrattività e consolidarne la presenza nei circuiti turistici nazionali e internazionali. Una strategia che guarda a un turismo sostenibile ed esperienziale, legato all’identità del territorio.

Soriano ha espresso soddisfazione per l’esperienza milanese, soffermandosi in particolare sulle relazioni avviate: «La Bit è stata un’occasione utile anche per creare sinergie che puntiamo a tradurre in azioni concrete già nell’immediato. Un plauso va all’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, e ai dirigenti per la gestione del padiglione Calabria, uno spazio aperto e multimediale che ha offerto ai Comuni la possibilità di presentarsi e avviare rapporti con operatori turistici di fuori regione, come è accaduto anche a noi».

La partecipazione alla manifestazione ha consentito al Comune di confrontarsi su nuove prospettive di sviluppo e di ribadire l’intenzione di investire in una promozione moderna e competitiva, con l’obiettivo di raccontare a un pubblico più ampio una città che attraversa epoche diverse e ne conserva le tracce.