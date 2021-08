Marvel Studios a Tropea: sopralluoghi già in corso per l’avvio delle riprese

«I Marvel Studios arrivano a Tropea per girare una scena del prossimo film. Si tratta del sequel di Captain Marvel, il titolo sarà “The Marvels”. Nel cast al fianco di Brie Larson troveremo Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris. Alla regia ci sarà Nia DaCosta che avrà a disposizione una sceneggiatura firmata da Megan McDonnell, membro del team creativo della serie Disney+WandaVision, diffuso dallo studio. I sopralluoghi sono già in corso e le riprese avranno luogo dal 27 agosto. L’uscita al cinema di “The Marvels” è fissata per l’11 novembre 2022.