Stagione musicale Vibo, concerto del duo Claude Hauri&Corrado Greco

Giovedì, 30 settembre, alle ore 18, avrà luogo presso l’auditorium dello Spirito Santo per la stagione musicale di Vibo Valentia un concerto del violoncellista Claude Hauri e del pianista Corrado Greco. La manifestazione, sostenuta dal Ministero-direzione generale spettacolo dal vivo, è organizzata congiuntamente da Ama Calabria e Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia rientra fra le attività del 44° MusicAma Calabria ed è dedicata, attese le caratteristiche degli interpreti al repertorio della musica contemporanea. Il programma prevede l’interpretazione delle Phantasiestücke, opera 73 di Robert Schumann, della Prima romanza, opera 22 di Clara Schumann, delle Variazioni sul tema “Mosé” di Rossini, su una corda di Niccolò Paganini, della Tarantella di David Popper e della Sonata per violoncello e pianoforte in La maggiore di Cesar Franck. [Continua in basso]

Claude Hauri è regolarmente ospite delle principali società di concerto in Europa, Americhe e Giappone. In qualità di solista con orchestra si è esibito con numerose orchestre sotto la direzione di direttori quali Piero Gamba, Reinaldo Zemba, Kevin Griffiths, Mario Ancillotti, Piotr Nikiforoff, Franz Skottky, Massimo Belli, Jeff Silberschlag e Louis Gorelik. Dedica particolare attenzione al repertorio contemporaneo collaborando con grandi compositori come S. Sciarrino, L. De Pablo e P. Glass. Incide per Amadeus, Jecklin, Nuova Era, Szene Schweiz, Brilliant Classics, Stradivarius, Dynamic. Insegnante presso il Conservatorio della Svizzera italiana, è invitato regolarmente a tenere masterclass presso varie università negli USA, tra cui Umbc di Baltimore. Suona uno splendido violoncello di Gian Battista Zanoli, liutaio italiano del ‘700.

Corrado Greco, dopo essersi diplomato in pianoforte a diciannove anni col massimo dei voti e la lode presso l’Istituto “Bellini” di Catania, si è perfezionato co Alberto Mozzati e Bruno Canino. Si è, inoltre, diplomato a pieni voti presso il Conservatorio di Milano – dove ora è docente – in Composizione e in Musica Elettronica. Vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, suona stabilmente come solista e con orchestra per importanti istituzioni musicali italiane e all’estero. Intensa l’attività cameristica con Mario Ancillotti, Arturo e Rodolfo Bonucci, Mario Caroli, Massimo Quarta, Giovanni Sollima, Tatjana Vassiljeva, Lorna Windsor. Ha pubblicato due testi per la Warner Bros italiana e ha collaborato con Adriano Abbado alla realizzazione di un CD-Rom sul Don Giovanni di Mozart.