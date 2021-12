Mercatini di Natale a Vibo, ultima chiamata per partecipare al bando

L’amministrazione Limardo quest’anno ha voluto creare all’interno della programmazione natalizio un villaggio di Natale con la presenza di spazi dedicati alla vendita di prodotti tipici e con l’installazione di luminarie e giostre per i bambini.



Le aziende che volessero partecipare dovranno presentare apposita domanda. A tal proposito l’assessore al turismo Michele Falduto ricorda che «l’avviso per l’assegnazione di spazio pubblico e di cinque casette in legno per i Mercatini di Natale del Comune di Vibo Valentia all’interno del “Villaggio di Natale 2021” scade domani 2 dicembre.