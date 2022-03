Vibo: a Palazzo Gagliardi una trilogia racconta la figura di don Carlo De Cardona

Prosegue la rassegna letteraria “Un libro al mese. Visti da Vicino”, che accompagnerà Vibo Capitale del Libro sino al 15 giugno. Mercoledì, 23 marzo, alle ore 18.00, nella sala di Palazzo Gagliardi, una trilogia di volumi, raccolta di saggi, a cura di Demetrio Guzzardi, editore Progetto 2000. Dal titolo “Studi e ricerche su don Carlo De Cardona”, rappresenta un omaggio a colui che si rese precursore dell’associazionismo contadino in Calabria e non solo. Pioniere dell’apostolato sociale dei contadini e artigiani calabresi, fu anticipatore del Concilio Vaticano II e promotore delle Casse di Mutuo Soccorso e delle Casse Rurali. A 150 anni dalla sua nascita Demetrio Guzzardi e don Filippo Ramondino, presidente della Fondazione Operem, dettaglieranno la figura e l’opera di don Carlo De Cardona. A moderare e concludere la serata Concetta Silvia Patrizia Marzano, presidente dell’associazione organizzatrice L’Isola che non c’è. Per l’ingresso è indispensabile la prenotazione a: unlibroalmese@isolachenonce-noprofit.com. L’ingresso sarà contingentato dai volontari dell’associazione di protezione civile Augustus di Vibo Valentia.