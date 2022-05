Vibo Valentia: a Palazzo Gagliardi di scena “Le avventura di Balù”

Presentato il libro per bambini di Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani. Una favola che mette in risalto i valori e i buoni sentimenti

A Palazzo Gagliardi, con la partecipazione degli alunni e degli insegnanti delle scuole primarie “De Amicis”, “Tretacapilli-Murmura” e Don Bosco”, si è svolta la presentazione del libro per bambini “Le avventure di Balù” di Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani. Una favola che mette in risalto i valori e i buoni sentimenti affrontando temi universali come l’altruismo, l’amicizia e la solidarietà, che stimolano una sana crescita emotiva e psico- relazionale dei piccoli. Alla manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia nell’ambito di Vibo Capitalia italiana del libro, sono intervenuti l’assessore alla Cultura Daniela Rotino, che ha voluto e organizzato l’evento, la psicologa e psicoterapeuta Carla Putrino, il dirigente dell’Istituto Comprensivo III circolo “E. De Amicis” Alberto Capria.



Nel corso dell’incontro la proiezione di un video cartone, che riassume i contenuti della favola, ha entusiasmato i piccoli protagonisti dell’evento, i quali sono intervenuti con riflessioni e interviste agli autori. L’iniziativa, che rientra tra le tante organizzate dalla città in occasione del “Maggio dei libri”, ha raggiunto con successo l’obiettivo di sensibilizzare i bambini alla lettura. Centocinquanta copie dei libri verranno donate alle biblioteche scolastiche delle scuole primarie della città.