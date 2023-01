Filadelfia, concerto del pianista Messinese e dei sassofonisti Procopio e Gugliotta

L’auditorium comunale di Filadelfia ospiterà questa sera, 7 gennaio, l’inaugurazione della stagione musicale organizzata da Ama Calabria con la collaborazione dell’associazione Filagramma e dell’amministrazione comunale di Filadelfia. Previsto un concerto nel quale saranno presentati brani natalizi riproposti in chiave jazz con riletture originali e ricercate. Protagonisti della serata, che avrà luogo alle ore 18,30, il pianista Ferruccio Messinese e i sassofonisti Vito Procopio e Francesco Gugliotta. [Continua in basso]

Ferruccio Messinese, direttore, pianista, compositore, arrangiatore, dopo aver conseguito con il massimo dei voti la maturità tecnica per geometri, si dedica esclusivamente alla musica conseguendo numerosi titoli accademici (composizione, pianoforte, jazz). Vincitore di numerosissimi premi in qualità di compositore e direttore ha al suo attivo numerosi concerti in qualità di direttore e pianista. Ha tenuto corsi inerenti gli ambiti della composizione, della direzione e del jazz, percorsi formativi autorizzati dal Miur ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Docente di ruolo presso il Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, è attivo in diverse formazioni musicali, dal duo ad organici più ampi (jazz/bossa/classica).

Vito Procopio (alto sax) diplomato in Sassofono e Musica Jazz, ha rappresentato l’Italia presso l’Orchestra d’Armonia dei Giovani della Comunità Europea. Ha fondato il Quartetto di Sassofoni “Sator” rappresentato l’Italia al congresso mondiale del sassofono. Ha partecipato a numerosi jazz festival (Catanzaro Jazz Festival, Jazz e Vento, Rumori Mediterranei, Peperoncino Jazz Festival) ed ha suonato in alcuni dei maggiori teatri italiani (Bari, Chieti, L’Aquila, Cosenza). Vincitore di numerosi premi vanta numerose collaborazioni con musicisti di chiara fama. È docente di ruolo (sassofono) presso il Liceo musicale “Capialbi” di Vibo Valentia.