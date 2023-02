Mesiano, Carnevale in oratorio con gli animatori del “Gem”

Sabato 18 febbraio a partire dalle ore 15,30 il piazzale antistante la chiesa della Maria Santissima della Neve si trasformerà, tempo permettendo, nel consueto palcoscenico dove si realizzeranno i festeggiamenti per il Carnevale. All’insegna dell’allegria, tra balli, canti, giochi e dolciumi, si raduneranno bambini e ragazzi assieme agli animatori del “Gem”. Il tema scelto quest’anno è “Big Face”. Spazio dunque all’esibizione di grosse maschere umoristiche e ironiche che traggono spunto da risvolti storici e culturali. La maschera più bella e più esilarante sarà poi premiata pubblicamente. L’evento coronerà una lunga e trepidante attesa per tutti i ragazzi che, in questo mese di febbraio, si sono abilmente adoperati in oratorio per la realizzazione di costumi e sagome in previsione della sfilata.

