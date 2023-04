Verso il 25 aprile, anche Vibo si prepara a festeggiare la Liberazione

Si avvicina il 25 aprile e in tutta Italia ci si prepara a ricordare l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Una ricorrenza importante che sarà festeggiata nelle principali città con manifestazioni ed eventi. E Vibo Valentia non sarà da meno. La locale sezione dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) dà appuntamento alla cittadinanza per la mattina di martedì 25 aprile, alle ore 11, in piazza XXIV maggio. Qui si svolgerà un momento di riflessione, con la commemorazione dei martiri della Resistenza e con canti partigiani. Alla manifestazione aderiscono anche associazioni, sindacati e partiti politici. Tra gli altri: Libera, Cgil, Pd, Rifondazione comunista e Sinistra italiana.

LEGGI ANCHE: Storia del napitino Marincola, il partigiano che alla radio nazista urlò i valori della Resistenza

Soriano, i ragazzi del liceo ricordano il commissario vibonese morto in un lager