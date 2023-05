Vibo, all’Auditorium dello Spirito Santo il concerto del Conservatorio “F.Torrefranca”

Domani, mercoledì 11 Maggio 2023, alle ore 18:00, nuovo appuntamento della stagione

concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di

Vibo Valentia e da Ama Calabria con il finanziamento della Regione Calabria con risorse

PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02. “Il nono di un’ampia offerta di trenta concerti – fanno sapere gli organizzatori – che si snoderanno fino ad ottobre vedrà tornare sul palco dell’Auditorium Spirito Santo l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Vibo Valentia, diretta dal Maestro Eliseo Castrignanò, per una serata dedicata alla grande musica. Il programma prevedere, in apertura, l’esecuzione della Sinfonia n.38 in Re maggiore K504 di Wolfgang Amadeus Mozart, nota per la capacità dì racchiudere e di svelare, pur nel suo più

ristretto ambito, il Mozart grandissimo delle ultime tre Sinfonie. Il programma è poi completato

dalla Sinfonia n.1 in Do maggiore op.21 di Ludwig van Beethoven, collocata all’apertura

dell’Ottocento rappresenta un magnifico ponte tra la produzione di Haydn e Mozart, da una parte, e

i successivi lavori del compositore di Bonn dall’altra. Una proposta ricca e prestigiosa – concludono gli organizzatori – che non mancherà di mettere in mostra le qualità tecniche e artistiche dell’Orchestra”.

