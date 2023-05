Stagione concertistica a Vibo, in scena il duo composto dai maestri Vacca e Capuano

Domani, giovedì 4 maggio, l’auditorium Spirito Santo di Vibo Valentia ospiterà alle ore 18:00 il duo pianistico composto da Maria Vacca e Alberto Capuano, per l’ottavo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo e da Ama Calabria con il finanziamento della Regione Calabria con risorse del Piano di Sviluppo e Coesione. Nella vita madre e figlio, i maestri Maria Vacca ed Alberto Capuano eseguiranno un repertorio di forte interesse che prevede l’interpretazione di brani di grandi interpreti come Gabriel Fauré con La suite Dolly op. 56, Edvard Grieg con Le danze Norvegesi, La danza delle sciabole di Aram Il’ič Khachaturian, senza dimenticare alcuni pezzi dal mondo delle fiabe di cui è autrice la stessa Maria Vacca insieme con Michele Marvulli. Una proposta accattivante che riesce a spaziare dal repertorio classico a quello più contemporaneo per un concerto a quattro mani che non mancherà di mettere in mostra le qualità tecniche e artistiche del duo. La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese.

LEGGI ANCHE: Tutto pronto per la XIV edizione del “Concorso musicale città di Filadelfia”

Valentia in festa: tutto pronto a Vibo per la sesta edizione del Festival