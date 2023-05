Vibo, recital del Maestro Vallone all’Auditorium dello Spirito Santo

Questa sera, martedì 16 Maggio, l’Auditorium Spirito Santo ospiterà alle ore 18:00 il Recital del Maestro Enrico Damiano Vallone, decimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria con il finanziamento della Regione Calabria con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02. Il Maestro Vallone, vincitore di oltre venti premi in concorsi nazionali e internazionali, proporrà per l’occasione un programma impegnativo ed accattivante. In apertura Homenaje “Le Tombeau de Debussy” di Manuel de Falla, a seguire Fandanguillo Op. 36 di Joaquin Turina, Alba di Hans Haug e Cavatine di Alexandre Tansman. A chiudere il concerto XII No hubo remedio da 24 Caprichos de Goyas op. 195 di Mario Castelnuovo-Tedesco e Suite in Modo Polonico di Alexandre Tansman. Enrico Damiano Vallone si è esibito in diverse rassegne musicali e per diversi enti culturali ed attualmente frequenta il Master di I Livello in Teoria e Analisi musicale presso l’Università della

Calabria ottenendo la borsa di studio istituita dalla Fondazione Istituto Listz di Bologna e insegna in

qualità di assistente alla didattica presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di

Vibo Valentia. La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’ampia offerta di trenta concerti che si

snoderanno fino ad ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese.

