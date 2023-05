A Vibo Marina tutto pronto per la prima edizione dell’evento “Bollicine fragolose”

Partirà domenica 21 maggio la prima edizione dell’evento “Bollicine fragolose”, organizzato a Vibo Marina da Francesco Librandi, che è anche ideatore del progetto “Vibo Marina in fiore”. Il programma, che prenderà avvio la mattina di domenica alle ore 9, prevede una dimostrazione denominata “Pompieropoli”, curata dall’associazione nazionale Vigili del fuoco, durante la quale sarà allestito un tracciato ludico che avrà per protagonisti i bambini con lo scopo di far apprendere e affrontare al meglio le diverse tipologie di camminamenti che potrebbero presentarsi in momenti particolari della loro vita. A tutti i bambini che prenderanno parte all’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione. [Continua in basso]

Francesco Libradi

Dalle ore 15 si entra nel vivo della manifestazione e si potranno degustare le fragole locali prodotte dall’azienda agricola “Nicolosi”, affogate nella cioccolata della pasticceria “La mimosa” e accompagnate dal prosecco offerto dalla “Enoteca Malara”. Sul lungomare C.Colombo è inoltre prevista l’esibizione di Mago Cappuccio e si potrà assistere alle esibizioni degli Avangers a cura dello staff di “Mammachefesta”. Durante l’evento è previsto l’ascolto della lettura, da parte di Lucia Quattrocchi, del libro “L’Ape furibonda”. Uno spettacolo pirotecnico concluderà la serata. L’evento sarà vigilato dalla Protezione Civile di Arena.

