Soriano Calabro, tutto pronto per la terza edizione del “Festival Arte Sapori e Musica”

Uno dei borghi più caratteristici della provincia si appresta a illuminare tutti gli scorci delle del centro storico che ospiterà il “Festival Arte Sapori e Musica”, sabato 5 agosto dalle ore 21:00, giunto alla sua terza edizione e tenuto a battesimo dall’amministrazione comunale di Vincenzo Bartone, che lo ha ideato. La manifestazione passata all’organizzazione della Pro Loco di Soriano Calabro, presieduta da Maria Teresa Daffinà, è pronta per tagliare il terzo nastro di inizio e offrire a residenti e turisti, una serata enogastronomica, culturale e di aggregazione. Tra le vie del centro sarà infatti possibile degustare piatti tipici del posto e peculiarità calabresi in un contesto armonioso in cui sarà possibile ammirare gli articoli tipici sorianesi, oltre ad artigiani con le mani in pasta, artisti di strada, scultori, pittori e laboratori di ceramica e terracotta. Naturalmente non mancheranno spazi dedicati ai maestri dei noti dolci Mostaccioli. “E’ un festival – ha spiegato la presidente della Pro Loco, Maria Teresa Daffinà – che punta a valorizzare il territorio e i vari maestri di diversi settori di cui Soriano va fiero, ma è anche e soprattutto un bel momento di aggregazione. Speriamo di offrire una serata piacevole e anche culturalmente di rilievo a quanti vorranno immergersi nella magia di un borgo storicamente e socialmente tra i più importanti della regione”. Per l’occasione, la direttrice del Polo museale di Soriano, Mariangela Preta, aprirà i musei per dare la possibilità ai partecipanti al festival di fruirne.

