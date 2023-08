Vibo vintage, Pro loco soddisfatta: «Evento riuscitissimo»

Un successo tutto vintage. La pro loco di Vibo città si considera pienamente soddisfatta per aver centrato l’obiettivo della seconda edizione di Vibo Vintage. «Tante sorprese hanno caratterizzato l’appuntamento di quest’anno con un dato sorprendente riguardo alla partecipazione di tanta gente che nel pieno dell’estate ha invaso il centro storico della città fino a tarda notte. Due serate vissute con grande entusiasmo dalla magica atmosfera del Drive in, esperimento più che riuscito, si è passati a una serata che ha visto un movimento incredibile tanto nelle piazze principali di Vibo quanto sul Corso Vittorio Emanuele III a beneficio non solo dei cittadini locali e turisti ma anche delle strutture di ristorazione, pizzerie e bar che raccontano di aver dovuto mandare indietro gente per carenza di posti a sedere». «La socialità, evidenzia la Pro loco, è un ingrediente indispensabile per la crescita economica e la promozione del territorio. Un centro storico pieno di giovani, amici e famiglie pronti a godere della bella musica swing e rock’n’roll, dell’intrattenimento dello swing village, assoluta novità della seconda edizione, insieme alla presenza copiosa di moto e auto d’epoca che quest’anno hanno animato l’intera città per poi raggiungere Piazza Martiri D’Ungheria. Non ci si può esimere dal ringraziare la mf eventi di Monica Fidotti, tutti i volontari della Pro Loco, la direttrice del punto Iat Patrizia Speziale, il direttivo Pro Loco oltre ai patrocinanti dell’evento».

LEGGI ANCHE: Vibo Valentia rivive gli anni ’50 grazie al festival “Vibo Vintage” – Video

Come vestirsi al “Vibo vintage”? I consigli dell’influencer Ida Galati – Video

Aspettando “Vibo Vintage”: sold out per il drive-in in piazza Municipio – Video