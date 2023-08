Aspettando “Vibo Vintage”: sold out per il drive-in in piazza Municipio – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Piazza Martiri d’Ungheria trasformata in un drive-in per la proiezione di Grease e Dirty Dancing. È l’evento “Aspettando Vibo Vintage”, il festival promosso dalla Pro loco che rievoca i fantastici anni 50.

Il castello Normanno Svevo ha fatto da sfondo alla serata sotto le stelle. Sedile leggermente reclinato davanti al maxischermo per vivere un’esperienza del “cinema in auto” come ormai si vede solo nei vecchi film. Alla serata inaugurale, oltre alla madrina d’eccezione, la nota influencer Ida Galati, anche il presidente dell’Unpli Calabria Filippo Capellupo che ha speso parole di apprezzamento nei confronti della presidente della Pro loco Giusi Fanelli e di tutto il direttivo per avere creato un evento, all’insegna del divertimento e della spensieratezza, che richiama migliaia di persone.

E questa sera l’evento clou quando la città rivivrà i mitici anni 50. Dalle 17 in piazza Municipio lo Swing Village, mercatini, hair-stylist, make-up e tattoo. Dalle 18 lezioni di swing a cura di Dj Sauro e alle 21 il concerto swing dal vivo con ospiti dj Sauro e i P51. In piazza San Leoluca dalle 17.30 raduno di auto e moto d’epoca e corteo fino a piazza Martiri d’Ungheria.

LEGGI ANCHE: Come vestirsi al “Vibo vintage”? I consigli dell’influencer Ida Galati – Video