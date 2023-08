Vibo Valentia rivive gli anni ’50 grazie al festival “Vibo Vintage” – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Tonino Raco

Dopo la serata inaugurale che ha creato l’atmosfera dei fantastici anni ‘50 grazie al partecipatissimo drive-in, in Piazza Martiri d’Ungheria, con le proiezioni di Grease e Dirty Dancing, nella giornata di ieri Vibo Valentia ha portato indietro le lancette del tempo e ha stupito e divertito centinaia di visitatori con la seconda edizione del festival “Vibo Vintage” promosso dalla Pro loco Vibo Città.

«Siamo orgogliosi di quanto è stato fatto – ha commentato Giusi Fanelli, presidente della Pro loco Vibo Città – grazie alla partecipazione dell’amministrazione comunale, della Regione, di tante attività commerciali, amatori e privati siamo riusciti portare a Vibo Valentia tanta gente, inclusione, socialità e di conseguenza cultura e sviluppo economico».

Sono numerosi gli appuntamenti che hanno animato le vie della città dal pomeriggio fino a tarda sera: dal raduno di moto e auto d’epoca con successiva sfilata, partita da Piazza San Leoluca sulle note di Max Gazzaruso & Swing Fratis, allo Swing Village allestito in Piazza Martiri d’Ungheria con mercatini di abbigliamento e oggettistica varia, dimostrazioni di acconciature con Mimmo Russo Douplé Staff e le sue modelle, servizio make-up a cura di Romina Nusdeo e tattoo con Beauty Kate di Caterina La Marca. Grande curiosità poi per lezioni di swing a cura di Dj Sauro affiancato da Mauro Bertelli, noti ballerini professionisti di swing e rock’n’roll e gran finale con il concerto di Dj Sauro e dei P51.

«La gente ha risposto molto bene – ha spiegato Gino Rubino, collaboratore della Pro loco e ideatore del festival – dove c’è rock’n’roll, dove c’è ballo, c’è vita e aggregazione. Io sono nato e ho vissuto per un periodo di tempo a Vibo Valentia e quando andavo al festival Jamboree di Senigallia sognavo di portare questo format nella mia città. In futuro, con me o senza di me, mi immagino che questa manifestazione possa andare sempre a crescere, perché ci sono dei ragazzi molto in gamba che si danno da fare per dare il loro contributo a questa bellissima città».

