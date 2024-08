Meteo Vibonese, sabato nuvoloso e domenica con cieli sereni ma di pomeriggio i soliti temporali nelle aree interne

Le correnti fresche in alta quota continuano a determinare una certa insabilità con rovesci localizzati e sporadici. Domani la situazione migliora

Dopo diverse giornate caratterizzate da pomeriggi instabili prettamente sui monti con qualche sconfinamento fin sulle coste, ecco che ci avviamo verso l’ultimo weekend di agosto. L’aria fresca in quota continuerà ancora ad affluire sulle alte quote e ciò causerà ancora una volta locale instabilità pomeridiana, anche se sarà comunque in generale diminuzione ovunque.

Previsioni meteo sabato

Il weekend inizierà con un sabato mattina caratterizzato da nubi sparse lungo tutto il territorio vibonese, ma con basso rischio di precipitazioni. Durante le ore pomeridiane si avrà invece la classica formazione nuvolosa nelle aree montuose delle Serre con possibili piogge e temporali fin verso le aree interne limitrofe; altrove invece il tempo si manterrà stabile con cieli parzialmente nuvolosi. Andrà meglio in serata dove si avranno ampie schiarite su tutto il territorio e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie ovunque con valori che lungo le coste si manterranno intorno ai 28-30°C, mentre qualche grado in più si registrerà nelle aree interne meridionali con picchi fino ai 32°C a Sant’Angelo di Gerocarne, San Giovanni e aree limitrofe.

Previsioni meteo domenica

La mattinata di domenica sarà caratterizzata da tempo stabile sull’intero territorio Vibonese con cieli che si manterranno sereni ovunque. Nel corso delle ore pomeridiane avremo un generale aumento della nuvolosità a partire dalle aree montuose delle Serre dove saranno possibili ancora locali piogge e temporali. Precipitazioni che potranno interessare anche le aree interne e in particolare quelle settentrionali tra cui Vazzano, Maierato e aree limitrofe, mentre altrove e sulle coste si avranno solo nuvole innocue. Migliorerà invece durante le ore serali con ampie schiarite ovunque e con cieli che si manterranno parzialmente nuvolosi. Temperature senza grandi variazioni e valori che saranno nelle medie del periodo o leggermente al di sopra ma senza particolari eccessi.