Torna a Pizzo la Sagra del tonno: in programma anche musica e mercatini

Il 9 settembre, Pizzo ospiterà la 20esima sagra del tonno. L’appuntamento, che si svolgerà sul lungomare Colombo, località Marina, viene promosso dall’associazione “Calabria eventi e non solo” e gode del patrocinio del Comune di Pizzo. L’evento, dedicato al prodotto simbolo della cittadina napitina, viene riproposto dopo l’emergenza covid: «Finalmente -anticipano i promotori- siamo pronti a riproporre una iniziativa capace di raccontare una delle tradizioni d’eccellenza del nostro territorio. Un modo per promuovere l’enogastronomia e le bellezze della nostra cittadina». A fare da cornice, i mercatini artigianali e intrattenimento musicale. In più, previste le performance di artisti di strada. Inizio alle 19.00.

