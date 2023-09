Vibo, tutto pronto per il terzo appuntamento del “Torrefranca Jazz Festival”

L'evento è programmato per questa sera, 8 settembre, all'Auditorium Spirito Santo

Una serata di straordinaria musica jazz con Antonio Grillo Trio feat. Matteo Scarcella è prevista per il terzo appuntamento del “Torrefranca Jazz Festival”, organizzato dal Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e AMA Calabria. L’evento è programmato per questa sera, 8 settembre, alle ore 21:00, all’Auditorium Spirito Santo dove il palco si illuminerà con il talento di Antonio Grillo alla chitarra, Tommaso Pugliese al contrabbasso, Francesco Scopelliti alla batteria e Matteo Scarcella al sassofono. Insieme, questi musicisti talentuosi condurranno il pubblico in un viaggio musicale affascinante, esplorando un

programma jazz che abbraccia le composizioni originali di Antonio Grillo, Tommaso Pugliese e Francesco

Scopelliti, oltre a capolavori intramontabili di Duke Ellington e Cole Porter.

