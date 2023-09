A Tropea un concerto tra musica e profumi a cura del maestro Emilio Aversano

Il palinsesto degli eventi firmati "Armonie della Magnea Grecia" si arricchisce di un evento sensoriale in cui si accostano alla musica i profumi della Costa degli Dei

Emilio Aversano

Un nuovo modo di fare musica esiste, ed il connubio tra essa e i profumi tipici della Costa degli Dei è la sperimentazione che il maestro Emilio Aversano vuole proporre all’interno del palinsesto degli eventi firmati “Armonie della Magna Grecia”. Sabato 16 settembre, alle ore 21,30 presso palazzo Santa Chiara, avrà infatti luogo il concerto di pianoforte “Suoni e profumi danzano nell’aria della sera”. Il concept stesso, unico nel suo genere, punta a far vivere la fusione tra musica e profumi. I brani scelti sono infatti l’interpretazione in musica di alcuni dei profumi di “Acqua degli Dei”. Il maestro aversano, eseguirà dunque i brani “Al Chiaro di Luna” di Beethoven, “Tristano e Isotta” di Liszt e Wagner, “Eolian hard” di Chopin, “La tempesta” di Beethoven, “Due sonate” di Scarlatti, due Notturni di Chopin, ed in fine “Preludio n. 4” dal primo libro dei Preludi di Debussy.

LEGGI ANCHE: “Teatro d’aMare”, quattro giorni di spettacoli nei luoghi più suggestivi di Tropea – Video

Tropea, è tempo di luci, addobbi ed elfi: il Comune si prepara al…Natale