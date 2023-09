Tropea, è tempo di luci, addobbi ed elfi: il Comune si prepara al…Natale

Luminarie natalizie a Tropea

Il Natale non è proprio alle porte, ma occorre organizzarsi poichè “tra gli obiettivi che persegue l’amministrazione comunale di Tropea vi è quello di incentivare le attività volte alla promozione turistica del territorio”. Pertanto, l’ente locale ritiene “fondamentale promuovere e sostenere azioni di valorizzazione del territorio anche durante la stagione invernale, al fine di continuare a incentivare il turismo tutto l’anno”. Infatti, nel corso degli ultimi anni “l’ allestimento delle luminarie nel comune di Tropea – viene evidenziato in una delibera di giunta – è stato un evento attrattivo per numerosi turisti”. Così, l’esecutivo comunale ha recentemente ritenuto “opportuno prevedere, anche per il Natale 2023, l’allestimento delle luminarie natalizie lungo le vie della cittadina, fornendo apposita direttiva al responsabile dell’Area amministrativa affinché si adoperi in tal senso”. Il valore stimato del servizio da affidare, per la durata prevista dal capitolato speciale d’appalto, ammonta a euro 109.000,00.

La durata del contratto è pari al periodo che va da ottobre 2023 a gennaio 2024. “I lavori di montaggio e disinstallamento, – viene ancora spiegato nella delibera di giunta – potranno iniziare dal 15 ottobre 2023 e saranno eseguiti adottando tutte le norme di sicurezza in materia di lavoro e di impiantistica elettrica. La decorrenza delle previsioni contenute nel contratto partirà dalla data della stipula su Mepa. In ogni caso il collaudo dovrà essere effettuato in tempo utile affinché le luminarie vengano accese e siano funzionanti da sabato 25 novembre 2023 a giovedì 7 gennaio 2024 compresi, salvo diverso accordo tra le parti. L’affidamento avrà ad oggetto il servizio di allestimento delle luminarie natalizie per le strade di Tropea con installazioni luminose per il periodo di Natale 2023.

Le luminarie a Tropea

I punti designati per le luminarie sono: corso Vittorio Emanuele con bastoncini di zucchero e pacchi regalo collegati da cluster sfalsati di colore bianco caldo e tappetto rosso lungo tutto il corso; piazza Vittorio Veneto: alce grande 3d, quattro pacchi regalo 3d animati, un albero illuminato bianco caldo, alberi (già presenti) illuminati; viale Stazione (Ubi Banca): un portale a ingresso 3d illuminato; largo San Michele: un elfo su pacco regalo 3d; piazza Tre Fontane: una struttura a carattere natalizio composta da pacco regalo con seduta, più Babbo natale e albero; piazza Ercole: un treno 3d con salita, una figura di “capotreno”, una fermata “Tropea”; Affaccio Raf Vallone 1°: pannelli di colore rosso lungo la ringhiera, coccarda 2d

rossa; piazza Largo Ruffa: un igloo, due pinguini 3d, un orso 3d, 15 fiocchi di neve 2d; piazza Duomo: un albero conico tradizionale in ramo di pino verde con coccarde rosse 3d; piazza Largo Duomo: un cappello Babbo natale attraversabile 3d; piazza Largo Galluppi: una struttura composta da sfera 3d contenente sfere 3d e nastro ondulato in carpet; via Libertà: 13 lampadari bianco freddo 3d, tende a mantovana bianco freddo, cipresso (già presente) da illuminare con stringhe bianco freddo; via Indipendenza: tende ad “S” bianco caldo su struttura; via Roma: tende ad “S” bianco caldo su struttura; via Pietro Vianeo: tende ad “S” bianco caldo su struttura; via Garibaldi: tende ad “S” bianco caldo su struttura; Angolo via Garibaldi: una struttura a forma di sfera con seduta 3d; via Regina Margherita: 6 attraversamenti in ghirlanda verde con stringhe calde e lanterne; via Umberto Primo: 6 attraversamenti in ghirlanda verde con stringhe calde e

lanterne; viale tondo: 7 soggetti 2d; viale Carmine: 10 soggetti a bandiera e attraversamento di colore rosso; piazza cannone: una slitta grande con pacchi regalo 3d, 4 renne 3d, 1 babbo natale 3d, palco 10x2mt, 5 palme illuminate con stringhe bianco caldo su struttura; piazza cannone piccolo: una cornice 2d, ice light bianco caldo 18 metrix1,50cm; piazza largo duomo ice light bianco freddo 30 metrix1,50cm; Piazzale Annunziata (cimitero), 4 soggetti a parete o similari; isola: passamano con stringa bianco caldo + flashing, 1 proiezione lato raf vallone raffigurante babbo natale statico con stelle in movimento; villa Ghirlanda: figure 2d a carattere cartone animato “Alice nel paese delle meraviglie”; parcheggio isola: stringhe bianco caldo su palme già presenti; piazza Ercole facciata Pro Loco: proiezione motivo natalizio; rotonda ristorante La Pergola: albero 3d da realizzare; piazza Lidya: casetta di benvenuto illuminata 2d; Stelle 2d installate nelle vie per un totale di 15 pezzi; Stringhe bianco freddo su case popolari; Comune: un soggetto 3d all’ingresso; parcheggio superiore ingresso città: albero (già presente) illuminato; scalinata piazza cannone-marina: sei elfi 3d, stringa installata lungo i lampioni; pineta: 5 elfi e illuminazione alberi; dieci chiese: illuminazione dei profili dello stabile. Le luminarie dovranno essere dotate di luci a Led. Insomma, le direttive già da settembre ci sono: mancano l’appalto, la slitta con le renne e Babbo Natale…in costume.

LEGGI ANCHE: A migliaia invadono il villaggio di Babbo Natale a Tropea

A Tropea boom di prenotazioni per il ponte dell’Immacolata – Video

A Tropea arriva la magia del Natale: sabato l’accensione delle luminarie – Video