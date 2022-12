A Tropea boom di prenotazioni per il ponte dell’Immacolata – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Tropea, già borgo più bello d’Italia, si conferma capitale del turismo anche d’inverno. La cerimonia dell’accensione delle luminarie d’artista “A Christmas’ s Pace to all” ha dato il via al villaggio di Natale facendo immergere la cittadina turistica del vibonese nell’atmosfera natalizia. Entusiasta il sindaco Giovanni Macrì che parla di scommessa vinta: «È il quarto anno consecutivo che organizziamo questo evento. Quando siamo partiti non ci aspettavamo di riscuotere un così grande successo . Il dato confortante – sottolinea Macrì– è che quasi tutte le attività commerciali del centro storico hanno riaperto per queste festività, con le strutture ricettive – conclude entusiasta – che hanno registrato il tutto esaurito». [Continua in basso]

Una città tirata a lucido per accogliere al meglio i visitatori provenienti da tutta la regione e non solo. «Domenica scorsa – confermano alcuni commercianti – qui sembrava Ferragosto per tutta la gente che affollava il centro storico». Ad attirare i turisti non solo le luminarie, ma anche il ricco cartellone di eventi natalizi che prevede ogni sera l’esibizione di artisti di strada. E non manca neppure il tradizionale mercatino con degustazioni di prodotti tipici locali, dall’immancabile zeppola, al panettone alla cipolla rossa di Tropea Igp, fino ai dolci tipici locali. Viviana Scarpa, titolare di una nota pasticceria del posto, ci mostra il “lumino di Tropea”, dolce tipico a base di mandorla ricoperto di glassa. E ancora il “divino amore” conosciuto con il nome di “nzuia”, dalla “riccia” di Tropea a base di mandorle, fino allo “sciu” un dolce ripieno di crema e cioccolato.

