“Teatro d’aMare”, quattro giorni di spettacoli nei luoghi più suggestivi di Tropea – Video

Grande successo per la settima edizione di “Teatro d’aMare”, il festival organizzato dall’associazione LaboArt Tropea Aps e promosso dal Comune. L’idea alla base di questa edizione è stata quella di fondere i linguaggi delle compagnie coinvolte con le bellezze storico-culturali presenti all’interno della Perla del Tirreno. Una quattro giorni anticipata da anteprime, residenze e laboratori che ha visto la partecipazione di alcune delle più importanti compagnie di teatro e danza contemporanea a livello nazionale. La particolarità degli spettacoli scelti sta nel rapporto che gli artisti hanno intrattenuto con i posti che hanno abitato, infatti le compagnie sono state chiamate a “dialogare” con i luoghi (di grande interesse storico-culturale) in cui sono andati in scena i loro spettacoli. Alcuni degli spettacoli sono stati pensati e costruiti esclusivamente per Tropea, un’evoluzione del concetto di “site-specific” che ha permesso ancor di più di valorizzare le zone dove si è svolto il festival. La manifestazione si è prefissata l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale calabrese e diventare punto d’incontro per gli artisti e gli studiosi dell’arte del luogo. Un altro obiettivo è stato quello di creare negli anni un turismo culturale specifico per aumentare il flusso nel periodo scelto nell’ottica di destagionalizzare l’offerta.

