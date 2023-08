Tropea si appresta a festeggiare la Madonna di Romania

Il borgo di Tropea si accinge a festeggiare solennemente la sua patrona, la Madonna di Romania, nei giorni 7, 8 e 9 settembre con un ricco calendario di appuntamenti civili stilato dal Comitato civico festeggiamenti Madonna di Romania. A partire dalle ore 16 di giovedì 7 settembre, in piazza Vittorio Veneto si svolgeranno i consueti giochi per bambini. Il giorno successivo alle ore 21:00, in piazza del Cannone e affaccio Raf Vallone, ci sarà lo spettacolo pirotecnico a cura della cooperativa “Magnificat”. Giorno 8 settembre alle ore 21,30, in piazza Ercole, sarà la volta dell’evento musicale “Gioia popolare, il ritmo della Taranta”. I festeggiamenti civili proseguiranno poi la sera del 9 settembre alle ore 21,30 in piazza Vittorio Veneto con “Icaro, tributo a Renato Zero”. A conclusione della tre giorni, alle ore 01,00 del 10 settembre, dal suggestivo scenario di piazza del Cannone partirà il consueto spettacolo pirotecnico che, come ogni anno, incanterà tutti i presenti per la sua impeccabile coreografia.

