Tropea, gran finale al Blue Carpet Music Festival con Joe Barbieri

Joe Barbieri sarà a Tropea in quartetto per raccontare in musica i suoi trent’anni di attività e incontri che lo hanno portato a suonare in giro per il mondo toccando luoghi prestigiosi insieme ad alcuni degli artisti più importanti del panorama pop e jazz internazionale come Pino Daniele che lo ha scoperto, Giorgia, Omara Portuondo, Carmen Consoli, Chiara Civello, Stefano Bollani, Gianmaria Testa, Fabrizio Bosso, Jorge Drexler, Luca Aquino, Stacey Kent, Jaques Morelenbaum, Marcio Faraco, Furio Di Castri, Nicola Stilo, Peppe Servillo, Luz Casal, Hamilton De Holanda, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Luca Bulgarelli, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, e Tosca, di cui ha arrangiato l’album che l’ha fatta trionfare a Sanremo. La sua musica mescola in egual misura la ricercatezza del jazz, la passione della musica brasiliana e la comunicativa della musica d’autore italiana. Barbieri porta a Tropea una storia artistica fatta di incontri importanti e contatti fugaci e ogni suo concerto è una celebrazione unica di quegli incontri e un ponte verso i progetti futuri. La tappa tropeana del suo tour trova nella location unica del Blue Carpet Music Festival, l’anfiteatro del Porto di Tropea, lo scenario ideale per aggiungere suggestione all’evento. Con Joe Barbieri sul palco ci saranno Pietro Lussu al pianoforte, Bruno Marcozzi alla batteria e alle percussioni, e Daniele Sorrentino al contrabbasso. La scelta degli artisti che hanno fatto il cartellone del Blue Carpet Music Festival è venuta fuori dalla collaborazione tra l’amministrazione del Porto diretta da Vincenzo Aristide di Salvo e Maria Teresa Marzano a cui è stata affidata la direzione artistica e coincide con una visione comune di valorizzazione culturale di uno spazio che merita di essere conosciuto e apprezzato da una platea sempre più vasta, attenta alla qualità e alla raffinatezza delle proposte.

LEGGI ANCHE: Tropea, tutto pronto per la serata di musica etnica “Ritmi del Sud”

Tropea, le opposizioni denunciano lo stato di villa Ghirlanda e chiedono un intervento del sindaco

Tropea, è tempo di luci, addobbi ed elfi: il Comune si prepara al…Natale