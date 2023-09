Tropea, le opposizioni denunciano lo stato di villa Ghirlanda e chiedono un intervento del sindaco

«Per come segnalato da molti cittadini e per come oggettivamente chiunque può constatare, Villa Ghirlanda a Tropea si trova in uno stato di avanzato degrado che stride con l’immagine di “Principato” che questa città vuole dare e promuove con ogni mezzo». I consiglieri di minoranza del Comune di Tropea, Annunziata Pensabene, Antonio Piserà e Massimo L’Andolina non ci stanno ed hanno inoltrato una segnalazione al sindaco Giovanni Macrì – che pure non manca da tempo di pubblicizzare ogni pulizia del paese da parte dei c.d. “volontari del Principato” – in merito allo stato di forte degrado in cui versa l’area pubblica. I consiglieri comunali evidenziano, quindi, «che detta area è frequentata da bambini, da famiglie di residenti e da famiglie di turisti, che rischiano concretamente di farsi del male in quanto la zona è molto pericolosa per la loro incolumità, trovandosi in uno stato di avanzato degrado urbano con la presenza di giochi rotti, ferri arrugginiti, pavimentazione sconnessa». Una situazione, dunque – ad avviso dei tre consiglieri – «non compatibile con l’immagine turistica della città», non dimenticando che l’area dovrebbe essere principalmente in uso ai «bambini che sono il futuro della nostra società e sono dei soggetti indifesi, da tutelare con ogni mezzo ed in ogni modo. Tale area – aggiungono Pensabene, Piserà e L’Andolina – rappresenta l’unico parco ludico della città di Tropea e pertanto si chiede al sindaco di intervenire con urgenza per sanificare e sistemare adeguatamente tutta l’area di Villa Ghirlanda, realizzando un arredo urbano ed un parco giochi moderno, sicuro ed a livello del nome che la città di Tropea, meta turistica nazionale ed internazionale, ha raggiunto con i prestigiosi riconoscimenti di Borgo dei Borghi, Bandiera Blu e Cinque Vele».

