Vibo, all’Auditorium Spirito Santo il concerto del duo D’Amico e Bevacqua

Giovedì 21 settembre, alle ore 18:00, si terrà il ventunesimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo. Il duo Michela D’Amico e Lorenzo Bevacqua si esibiranno in un emozionante concerto dedicato interamente a Johannes Brahms. Entrambi docenti presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, rispettivamente di Violino e Pianoforte principale, sono artisti di fama internazionale, protagonisti di numerose stagioni musicali in Italia e all’estero. La loro carriera è stata contrassegnata da prestigiosi riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali, consolidando, in tal modo, la loro posizione tra i musicisti di spicco della scena contemporanea. Il programma della serata, interamente dedicato al celebre compositore tedesco Johannes Brahms, non mancherà di mettere in mostra le qualità tecniche e artistiche dei due musicisti, offrendo al pubblico un’opportunità unica per immergersi nelle meravigliose composizioni di Brahms, che spaziano dalla dolce malinconia alle ardenti passioni, dalla delicatezza alla grandezza epica. La combinazione dell’abilità virtuosistica di Michela D’Amico al violino e della sensibilità interpretativa di Lorenzo Bevacqua al pianoforte promette un’esperienza musicale straordinaria. L’Auditorium Spirito Santo, con la sua acustica e l’atmosfera intima, è il luogo ideale per apprezzare appieno la bellezza e la complessità della musica di Brahms. La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino alla fine del mese di ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese. Per ogni ulteriore informazione si invita a visitare i siti ufficiali del Conservatorio “Fausto Torrefranca” e di Ama Calabria.

